Megszentelték a Tiszát

Szolnokon a görögkatolikus Hajdúdorogi Főegyházmegye vezetője, Szegeden pedig a helyi egyházközség szervezésében szentelték meg Magyarország második legnagyobb folyóját Vízkereszt ünnepe alkalmából.

A Vízkereszt alkalmából tartott hétfői szertartáson Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája megszentelte a Tisza vizét Szolnokon – számolt be a szoljon.hu szolnoki portál. Mint emlékeztettek,

a keresztény világ egyik legfontosabb ünnepe a vízkereszt, más néven epifánia vagy háromkirályok napja.

Az ünnepnap egyszerre jelképezi a karácsonyi időszak lezárását és a farsang kezdetét, miközben számos egyházi és népi hagyomány kötődik hozzá. Az ünnep jelentősége több mint 1700 éves múltra tekint vissza és három fontos eseményt idéz fel Jézus Krisztus életéből. A napkeleti bölcsek látogatását, Jézus megkeresztelkedését, illetve első csodáját.

Az ünnephez kötődő egyik hagyomány a vízszentelés, emiatt érkezett Szolnokra Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája, aki megszentelte a folyó vizét.

Szolnok, 2026. január 5. Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája megszenteli a Tisza vizét vízkereszt alkalmából a szolnoki Sólyapályánál 2026. január 5-én. MTI/Mészáros János

Szegeden is megszentelték a folyót

A Szegedi Görögkatolikus Egyházközség vasárnap különleges szertartást tartott a Horthy Csónakháznál, ahol Szaplonczay Miklós görögkatolikus pap ugyancsak megáldotta a Tiszát, valamint a résztvevőket. A vízszentelés a Tiszán egyszerre volt vallási szertartás és közösségi élmény. A híveket szeretetvendégség várta, szalonnasütéssel, forralt borral és teával – írta a delmagyar.hu.

Az esemény szervezője, Ótott Ferenc azt mondta, hogy a szegedi kezdeményezés tavaly „isteni sugallatra” indult el. Szaplonczay Miklós atya pedig arról beszélt, hogy a vízszentelés üzenete ma talán aktuálisabb, mint valaha. Isten ajándéka, hogy részesei lehetünk ennek. „Amikor Jézus alámerült a Jordánban Keresztelő János keze által, megszentelte a vizeket. Erre a szentté válásra emlékezünk, és újra megszenteljük azokat a vizeket, amelyeket az emberiség sokszor megszentségtelenített” – hangsúlyozta az atya, akinek elmondása szerint több mint tíz éve járnak le a Tiszához szentelni, és külön öröm számukra, hogy tavaly óta egy még méltóbb helyszínen tehetik ezt meg Szegeden.

Kiemelt kép: Szolnok, 2026. január 5. Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája (k) érkezik a szolnoki Tisza-parton a Sólyapályához, ahol megszenteli a folyó vizét vízkereszt alkalmából 2026. január 5-én. MTI/Mészáros János.