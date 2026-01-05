Megdöbbentette az MKKSZ-elnököt Dudás Miklós hirtelen halálhíre, Kammerer Zoltán is megszólalt

Schmidt Gábort, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) elnökét, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkárát megdöbbentette az egykori világbajnok és olimpikon kajakozó, Dudás Miklós halálhíre.

„Megdöbbenve hallottuk a hírt, hogy Dudás Miki elhunyt” – mondta az Indexnek a sportvezető. Hozzátette: „Sportolói pályafutásáról leginkább az maradt meg nekem emlékként, ahogy a 2012-es, londoni olimpián letette a névjegyét, valósággal berobbant a legjobbak közé. Fantasztikus versenyzéssel kiváló eredményt ért el, és lett hatodik helyezett kétszáz méteren. Ez férfi egyesben kiemelkedő eredménynek számít.”

Az Index megjegyezte, Dudás Miklós sportolói karrierjének további állomásait illetően Schmidt Gábor nem akart egyéb részletekbe bocsátkozni, azzal kapcsolatban csupán annyit jegyzett meg, hogy az már nem úgy alakult, ahogyan a sportági szereplők várták és remélték tőle, mert az indulást és a benne lévő potenciált tekintve bizony annál többre volt hivatott.

Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai és háromszoros világbajnok kajakozó – aki jelenleg Göd polgármestere – az Indexnek felidézte: a 2010-es évtized első felében volt a válogatott keret tagja Dudás Miklóssal együtt, és bár szorosabb barátság nem alakult ki a nála jóval fiatalabb társsal, annak ellenére is jóban voltak, hogy év közben nem egy csapatban edzettek, készültek, a versenyeken pedig nem egy csapathajóban mentek.

„Miki pályafutásában jóval több volt annál, amit végül elért, és még így is lettek szép eredményei. Ifiként, majd később felnőttként is megmutatta, hogy nem kizárólag sprinttávon tud érvényesülni. Nagyon sajnálom, hogy ez történt vele”

– fogalmazott Kammerer Zoltán.

A 34 éves Dudás Miklós haláláról hétfő délután a hirado.hu is beszámolt, azt, hogy Dudás Miklós az otthonában hunyt el, azóta a Budapesti Rendőr-főkapitányság is megerősítette.

Kiemelt kép: Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)