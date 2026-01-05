Lázár János: a mostani időjárás fokozott odafigyelést követel meg a közlekedés résztvevőitől

A 84-es főúton Rábapatyon, az M1-es autópályán Hegyeshalom felé és az M5-ös autópályán Budapest felé is baleset történt az elmúlt 2 órában. Egyelőre személyi sérülésről nincsen tudomásunk. A mostani időjárás fokozott odafigyelést követel meg a közlekedés résztvevőitől – írta Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfő este a Facebookon.

„Mi, amit tudunk, bevetünk a védelmükben: a Magyar Közút hálózatán 212, az MKIF-nél 50 munkagép dolgozik a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben. A két vállalat raktáraiban csaknem 110.000 tonna útszórósó, és több mint kétmillió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre” – írta a miniszter.

A miniszter hozzátette: a vasúton nincs jelentős fennakadás. A váltók tisztítása folyamatos, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek, Budapest térségében több helyen javítást igényeltek. A váltóállítási nehézségek okozta (jellemzően 15-20 perc közötti) késéseken kívül jelentős forgalmi zavar nincs. Minden vonalon, ha lassabban is, de a közlekedés biztosított – közölte Lázár János.

Bejegyzése szerint az autóbuszos közlekedést nehezíti a hó: Baranya, Tolna, Csongrád-Csanád és Békés vármegyékben jelentősen megnövekedett menetidővel közlekednek a járművek. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében egyes települések autóbusszal jelenleg nem megközelíthetők. Az ország többi részén a közlekedés kisebb késésekkel fenntartható. A HÉV közlekedésben nincs fennakadás – tette hozzá.

A MÁV-csoport és a közútkezelők munkatársai azon dolgoznak, hogy minden közlekedő számára biztonságossá tegye az utazást a magyar utakon és a vasúton. „Köszönöm a munkájukat!” – zárta bejegyzését a miniszter.

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter a Közlekedési infó sajtótájékoztatón az Építési és Közlekedési Minisztériumban 2025.szeptember 1-jén. MTI/Kocsis Zoltán.