Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Kukásautó gázolt halálra egy idős nőt Budapesten

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.01.05. 17:55

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Kukásautó gázolt halálra egy idős nőt hétfőn Budapesten, a XI. kerületben.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az MTI érdeklődésére azt közölte: arról kaptak bejelentést, hogy egy tehergépkocsi a Tétényi út és az Etele út kereszteződésében kanyarodás közben elütött egy idős nőt.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset következtében a 70 év körüli nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen meghalt.

A baleset körülményeit a rendőrök büntetőeljárásban vizsgálják.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László)

baleset rendőrség Budapest

Ajánljuk még

 