Kukásautó gázolt halálra egy idős nőt Budapesten

Kukásautó gázolt halálra egy idős nőt hétfőn Budapesten, a XI. kerületben.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az MTI érdeklődésére azt közölte: arról kaptak bejelentést, hogy egy tehergépkocsi a Tétényi út és az Etele út kereszteződésében kanyarodás közben elütött egy idős nőt.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset következtében a 70 év körüli nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen meghalt.

A baleset körülményeit a rendőrök büntetőeljárásban vizsgálják.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László)