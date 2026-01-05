Kocsis Máté: Szó sem lehet a magyarok pénzének Ukrajnába küldéséről

„Szó sem lehet arról, hogy Magyarország Ukrajnába küldje a magyarok pénzét. Ha a jelenlegi magyar kormány marad, a nagy európai háborús tervek nem tudnak kibontakozni” – mondta a Fidesz parlamenti frakcióvezetője az Igazság órája című online műsorban hétfőn.

Kocsis Máté ezzel arra reflektált, hogy az ukrán miniszterelnök szerint a következő tíz évben a védelmi költségek nélkül 800 milliárd dollárra lenne szükség Ukrajna működtetéséhez, és az uniós tagállamok 90 milliárd eurót meg is szavaztak az országnak. „A 800 milliárd dolláros segély csak az első számla lesz, amely a magyar GDP négy-ötszöröse” – mutatott rá a frakcióvezető. Úgy értékelt: „Ez egy feneketlen kút, az ukrán háborús maffia ezt a 800 milliárd dollárt is meg fogja csapolni.”

Kocsis Máté kijelentette:

a magyarok pénzét nem fogják oda küldeni, a teljes összeg ránk eső része is tekintélyes lenne, ebben semmiképpen nem tudunk részt venni.

„Semmilyen kárt nem okoztunk Ukrajnában, amikor kellett, humanitárius alapon minden segítséget megadtunk, de ami most folyik, nem erről szól, hanem arról, hogy az ukrán háborús maffia ellopja az európaiak pénzét az európaiakkal karöltve, és hogy az európai vezetők egy-két pénzügyi elképzelését kielégítsék” – fogalmazott.

Úgy vélte, akkor lehetne a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni, ha Tisza-kormány lenne.

„A Tisza-kormány egy bábkormány lenne, nem véletlenül dolgozik a fél európai elit a bizottsági elnöktől a legnagyobb frakció vezetőjéig azon, hogy kormányváltás legyen Magyarországon, és Magyar Péter jusson hatalomra, mert akkor az ő forgatókönyvük akadálytalanul megvalósulhatna” – fejtette ki.

Kocsis Máté kiemelte, most a magyar kormány teszi bele a botot a küllők közé a háborús készülődés ügyében is, ha ez a kormány marad, a nagy európai háborús tervek nem tudnak kibontakozni. A frakcióvezető a műsorban durvának és félelmetesnek nevezte, hogy a bíróság tavaly év végén megtiltotta a Bors című lap Tisza Párt programjáról szóló különszámának terjesztését, és azt a Magyar Újságírók Országos Szövetsége helyeselte.

Kocsis Máté a véleményét azzal indokolta, hogy „pofátlan kettős mércét” alkalmaznak a kormánypártok ellen, mert amíg a kormány programja ismert, a Tisza a választók becsapására készül, programját el akarják rejteni a választók elől, amihez a bíróság asszisztál.

A frakcióvezető reagált egy Bajnai Gordonnal a napokban megjelent interjúra is. Azt mondta, a volt miniszterelnök „üléspontjából” valóban rossz irányba mennek a dolgok, mert számára a jó irány az volt, amikor elvehették a 13. havi nyugdíjat, szűkíthették a családtámogatások rendszerét, megvonhatták az otthonteremtési támogatásokat.

Bajnai és az elődje 2010-re lényegében a csőd szélére sodorta az országot, ezzel szemben az Orbán-kormányok elzavarták a Nemzetközi Valutaalapot, rengeteg családpolitikai intézkedést hoztak, rezsicsökkentést, 13., 14. havi nyugdíjat vezettek be – sorolta.

Kocsis Máté beszélt arról is, hogy törvényszerű, kik gyülekeznek a Tisza Párt körül: azok a baloldaliak, akik régóta nem kormányoztak, akik a korábbi baloldali kormányokban jó pozícióban voltak, és az elmúlt 15 évben nem jutottak politikailag előre, és hol akarnának visszajönni, revansot venni, ha nem a Tisza Párt árnyékában.

„A Tisza egy baloldali tömörülés, nem tud más lenni, mert a programja baloldali, a szakértői baloldaliak”

– jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője.

Németh Balázs műsorvezető felvezette, hogy a szilveszteri események bizonyították, nem kell háború ahhoz, hogy Európa lángokban legyen. Úgy fogalmazott: amióta tömegével vannak Európában illegális bevándorlók, ez borítékolható. Bejátszott egy belga városban szilveszterkor készült videót, amelyen az látható, hogy egy fiatal közvetlen közelről tűzijátékkal belő egy rendőrségi jármű ablakán.

Kocsis Máté ezt kommentálva hangsúlyozta, ha van Orbán Viktornak történelmi érdeme, az a migrációhoz való hozzáállás. „A legnagyobb történelmi érdemeit politikai munkálkodása során akkor szerezte, amikor mindenki mással ellentétben rájött, az ilyen tömeges illegális migrációt minden eszközzel meg kell állítani, mert ez lesz a vége” – mondta a kormányfőről Kocsis Máté, hozzátéve: „azóta lehet hálás mindenki Magyarországon azért, hogy ezek az állapotok itt nincsenek.”

„Ezt az idő fogja igazolni évről évre, adventi vásárról adventi vásárra, szilveszterről szilveszterre, városról városra, és ez az, amit a nyugatiak elpuskáztak, de most már az ő társadalmaik is látják, ez nincs rendjén, de már késő” – jelentette ki Kocsis Máté.

