Kíméletlen mínuszokkal és havazással kezdődik a hét

A Tiszántúlon – a keleti, délkeleti határ felé haladva növekvő eséllyel vegyes csapadék, ónos eső, valamint eső is valószínű. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet zömmel -3 és +2 fok között várható.

Késő este -4, +1 fokot mérhetünk. Erősen felhős vagy borult időre van kilátás. Nyugat felől gyengül, szűnik a havazás, a tiszántúli tájakon az esőt vegyes csapadék, ónos eső, később havazás váltja fel. Az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megélénkül, helyenként megerősödik, ami főleg a Bakonyban hordhatja a frissen lehulló havat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és 0 fok között alakul.

A kiemelt kép illusztráció.