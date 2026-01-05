Műsorújság
Kíméletlen mínuszokkal és havazással kezdődik a hét

2026.01.05. 06:33

Szerző: hirado.hu
Délelőtt a kevésbé felhős északi tájakon is megvastagszik a felhőzet, országszerte borult lesz az ég. Dél, délnyugat felől egyre többfelé várható havazás. Az ország nagy részén képződik mérhető hóréteg, vastag hótakaró elsősorban a déli országrészben alakul ki – olvasható a HungaroMet oldalán.

A Tiszántúlon – a keleti, délkeleti határ felé haladva növekvő eséllyel vegyes csapadék, ónos eső, valamint eső is valószínű. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet zömmel -3 és +2 fok között várható.

Késő este -4, +1 fokot mérhetünk. Erősen felhős vagy borult időre van kilátás. Nyugat felől gyengül, szűnik a havazás, a tiszántúli tájakon az esőt vegyes csapadék, ónos eső, később havazás váltja fel. Az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megélénkül, helyenként megerősödik, ami főleg a Bakonyban hordhatja a frissen lehulló havat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és 0 fok között alakul.

