Kiadták a riasztást több vármegyére: 20 centiméternyi havazás és ónos eső is várható

Ónos eső veszélye és 20 centiméternél több friss hó miatt másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. több vármegye területére.

Az MTI-hez hétfőn eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: csapadékzóna érkezett délnyugat felől, és erősödve terjed tovább északkeleti irányba. Az ország nagy részén havazás várható, kedd reggelig nagy területen valószínű jelentősebb hótakaró kialakulása.

Az előrejelzés szerint hétfőn késő délutántól kedd hajnalig a keleti, délkeleti vármegyékben, különösen azok keleti felén a csapadék halmazállapota tartósabban fagyott esőbe, ónos esőbe válthat, ez utóbbiból nagyobb mennyiség, 1-4 milliméternyi is eshet, így arrafelé vastagabb jégbevonat is képződhet. Kedd hajnalra nyugat felől fokozatosan ott is havazásba vált a csapadék, ezzel együtt átmenetileg gyengül, szűnik.

A meteorológiai szolgálat ezért hétfőre Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki. Itt többórás ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladhatja az 1 millimétert. Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére elsőfokú figyelmeztetés van érvényben gyenge ónos eső veszélye miatt, ezeken a területeken általában néhány tized milliméternyi csapadék eshet.

Ami a havazást illeti, általában 5–10 centiméteres lehet a hóréteg; északnyugaton, a Kisalföldön és Sopron térségében ennél kevesebb, míg délen és az Alföld középső részein akár ennél több is hullhat.

A déli országrészben szerda reggelig 20 centiméternél több friss hóra számítanak, ezért a HungaroMet Zrt. keddre Baranya és Bács-Kiskun vármegyék területére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki.

Ebben a két vármegyében 24 óra alatt 20 centimétert meghaladó friss hó várható. 12 óra alatt öt centiméternél több friss hó hullhat kedden Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna vármegyében, ezekre a vármegyékre elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.

Az előrejelzés szerint hétfőn késő estétől a megélénkülő, megerősödő északnyugati szél elsősorban a Bakony térségében hordhatja a frissen lehullott havat. Kedd estétől már északkeleten is megélénkülhet, megerősödhet az északias irányú szél, így ott is kialakulhat hófúvás. Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala vármegyék területére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki gyenge hófúvás veszélye miatt, a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

