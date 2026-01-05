Képeken a madarakkal ütköző Lufthansa gép, ami Budapesten kényszerült leszállni

Madárrajjal ütközött, ezért a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren kényszerült leszállni a Lufthansa Münchenből Kolozsvárra tartó járata vasárnap.

Az Airbus A320-as típusú, utasszállító repülőgép Kolozsvárnál repült bele egy madárrajba, ennek következtében jobb hajtóműve megsérült. A személyzet végül Kolozsvár helyett Budapesten, szállt le, ugyanis a magyar fővárosban található egy, a gépek szervizelésére fenntartott karbantartóbázis – tudatta az Index a Tudásmorzsák a repülésről nevű Facebook-oldal bejegyzésére hivatkozva.

A lap hozzátette, a Cluj Spotting nevű Facebook-oldal által közzétett fényképen látható a pillanat, ahogy a repülőgép ütközik a madárrajjal, majd füstölni kezd a jobb oldali hajtóműve.

Kiemelt kép forrása: Facebook/ Cluj Spotting