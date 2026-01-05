Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Képeken a madarakkal ütköző Lufthansa gép, ami Budapesten kényszerült leszállni

Szerző: hirado.hu
2026.01.05. 15:00

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Madárrajjal ütközött, ezért a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren kényszerült leszállni a Lufthansa Münchenből Kolozsvárra tartó járata vasárnap.

Az Airbus A320-as típusú, utasszállító repülőgép Kolozsvárnál repült bele egy madárrajba, ennek következtében jobb hajtóműve megsérült. A személyzet végül Kolozsvár helyett Budapesten, szállt le, ugyanis a magyar fővárosban található egy, a gépek szervizelésére fenntartott karbantartóbázis – tudatta az Index a Tudásmorzsák a repülésről nevű Facebook-oldal bejegyzésére hivatkozva.

A lap hozzátette, a Cluj Spotting nevű Facebook-oldal által közzétett fényképen látható a pillanat, ahogy a repülőgép ütközik a madárrajjal, majd füstölni kezd a jobb oldali hajtóműve.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép forrása: Facebook/ Cluj Spotting

kényszerleszállásrepülőgép Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér KolozsvárMünchen

Ajánljuk még

 