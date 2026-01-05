„Felkészültünk a téli időjárásra!” – Lázár János ismertette a havazás elleni védekezés részleteit

„A téli időjárásra felkészültünk!” – írta Lázár János építési és közlekedési miniszter közösségi oldalán hétfőn, a várható nagy havazás és fagy előtt.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a hétfői időjárás előrejelzés szerint sok városban 0 fok alá csökken a hőmérséklet, emellett pedig fél, délnyugat felől egyre többfelé várható havazás. Az ország nagy részén képződik mérhető hóréteg, vastag hótakaró elsősorban a déli országrészben alakul ki.

Lázár János mindezek ismeretében közölte, hogy milyen eszközökkel és milyen kapacitással készültek fel a várható körülményekre:

739 téli elhárításra alkalmas jármű áll rendelkezésre az utak járhatóságának biztosítására;

áll rendelkezésre az utak járhatóságának biztosítására; 213 rakodógép áll készenlétben az útszóró só mozgatására;

áll készenlétben az útszóró só mozgatására; 2301 szakember dolgozik 12 órás váltott műszakban a folyamatos beavatkozások érdekében;

dolgozik 12 órás váltott műszakban a folyamatos beavatkozások érdekében; 80 000-nél is több tonna útszóró só van készenlétben;

van készenlétben; 0–24 órás megerősített ügyelet működik mind a közúti, mind a vasúti hálózaton.

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond az állami építészeti díjak átadóján a magyar építészet napján a Pesti Vigadóban 2025. december 16-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)