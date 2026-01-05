Elhunyt Drábik János, az Országos Trianon Társaság elnöke

Drábik János a kommunizmus utolsó másfél évtizedében a Szabad Európa Rádió vezető szerkesztőjeként dolgozott. A rendszerváltást követően, a kilencvenes évek végén telepedett haza Magyarországra.
A Magyarok Világszövetségének 1996 óta volt tagja: kezdetben németországi, majd magyarországi küldöttként tevékenykedett. 2018-tól vezette az MVSZ Stratégiai Bizottságát, valamint az MVSZ keretében működő Szent László Magyarságtudományi Akadémiát.
Életművében kiemelt szerepet kapott a közéleti publicisztika és a geopolitikai témák feldolgozása. Több mint húsz könyvet írt, amelyekben a globális hatalmi struktúrák működését elemezte és bírálta.
A kiemelt kép forrása: Wikimedia Commons