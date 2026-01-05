Bors: Egy zárszakértő segítségével talált rá két közeli hozzátartozója Dudás Miklós élettelen testére

Hétfőn kora délután érkezett a hír, hogy elhunyt a mindössze 34 éves Dudás Miklós világbajnok, olimpiai helyezett kajakozó.

A Bors arról számolt be, hogy a lakópark épülettömbjét, ahol rátaláltak Dudás Miklósra, lezárta a rendőrség, senkit nem engedtek be az épületbe.

Közölték: a házból két asszony távozott, akik egymást átölelve zokogtak.

Az egyiküket a Bors cikke csinos fiatalasszonyként jellemezte, míg a másik hölgyet szőke, középkorú nőként, akikről feltették, hogy Dudás Miklós közeli hozzátartozói. A két nő megszólalni sem tudott a gyásztól, nem akartak nyilatkozni. Később visszamentek a házba.

Mint kiderült, Dudás Miklóst a második emeleti lakásában találták holtan, arról nincs információ, mikor hunyt el. A lap cikkében arról is írtak, hogy a rendőrség jelenleg is helyszínel.

Úgy értesültek, hogy a rendőrséget egy közeli hozzátartozó értesítette. Dudás Miklós lakását zárszakértő nyitotta fel, ekkor találtak rá a sportoló holttestére, aki feltehetően már korábban elhunyt.

Kiemelt kép: Dudás Miklós örül győzelmének a bakui I. Európa Játékok férfi kajak egyes 200 méteres versenyének döntőjében a Bakutól mintegy 300 km-re, nyugatra fekvő Mingachevirben 2015. június 16-án (Fotó: MTI/MOB/Szalmás Péter)