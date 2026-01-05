Baleset történt a felszállásnál a Liszt Ferenc reptéren: lecsúszott egy Airbus A320-as a kifutóról

A közlemény szerint személyi sérülés nem történt, a fedélzeten tartózkodó 176 utast busszal szállították vissza a terminálépületbe, ők biztonságban vannak.
A repülőtér üzemeltetője megkezdte az elakadás elhárítását. A helyzet a reptér forgalmában nem okoz fennakadást, a légikikötő biztonságosan üzemel – jegyezték meg.
Mint írták, a repülőtér környezetében is erőteljes a havazás, a Budapest Airport havas flottája folyamatosan takarítja a futópályákat, gurulóutakat és előtereket.
Egyes járatok esetében minimális késések előfordulhatnak a gépek jégtelenítési eljárása és az Európa-szerte tapasztalható időjárási problémák miatt. A Budapest Airport az utasok türelmét és megértését kéri – zárták a közleményt.
A kiemelt kép illusztráció: a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér közelében felszállás után a német Lufthansa légitársaság Airbus A320 típusú utasszállító menetrend szerint közlekedõ repülõgépe. MTVA/Bizományosi: Faludi Imre.