A tél legkeményebb napjai jönnek: operatív törzzsel védekezik a kormány a rendkívüli időjárás ellen

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a következő napokban extrém időjárási körülmények várhatók. Orbán Viktor miniszterelnök ezért úgy döntött, hogy Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására – közölte hétfőn délután a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) az MTI-hez eljuttatott közleményben. Mindeközben az Építési és Közlekedési Minisztérium szintén arra hívta fel a figyelmet egy közleményben, hogy a tél legkeményebb napjai állnak előttünk.

A közleményben úgy fogalmaztak, hogy az operatív törzs tagjai az alábbi személyek lesznek: A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Belügyminisztérium, az Energiaügyi Minisztérium, az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, a Védelmi Igazgatási Hivatal, a Magyar Honvédség, a HungaroMet Zrt., az Országos Rendőr-főkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Terrorelhárítási Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Közút Zrt. és a MÁV–Volán-csoport vezető munkatársai.

„Kérjük, hogy a következő napokban kísérjék fokozott figyelemmel a meteorológiai riasztásokat (http://met.hu/), az aktuális útviszonyokat (http://utinform.hu/), a hatóságok közleményeit, valamint használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását (VÉSZ https://katasztrofavedelem.hu/37/vesz)” – áll a közleményben.

Az ÉKM tájékoztatott a helyzetről: már szinte mindenhol havazik, a tél legkeményebb napjai jönnek

A tél legkeményebb napjai előtt állunk. Jelenleg az országos közúthálózaton, a gyorsforgalmi utakon és a vasútvonalakon nincs a havazás miatt rendkívüli esemény, és elzárt település sincs az országban azzal együtt, hogy az ország déli felében, valamint a Nyugat-Dunántúlon szinte mindenhol havazik – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) ugyancsak hétfő délután az MTI-vel.

Kiemelték, hogy a MÁV-csoport és a közútkezelők felkészülten várják az előttünk álló időszakot: a szükséges intézkedéseket megtették, a közlekedés biztonságát pedig megerősített ügyeleti rendszerrel, bővített járműparkkal és folyamatos helyzetfigyeléssel biztosítják.

Közúton és vasúton egyaránt készenlétben állnak a munkatársak, hogy szükség esetén gyors és hatékony segítséget nyújtsanak a közlekedőknek és az utasoknak – jegyezték meg.

Az utak állapotával, a vasúti és autóbuszos közlekedéssel, illetve az aktuális forgalmi helyzettel kapcsolatos információk a https://mavcsoport.hu/mavinform, a https://utinform.hu, a https://internet.kozut.hu és a https://mkif.hu linken érhetők el – írták.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)