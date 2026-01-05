A rendőrség is megerősítette Dudás Miklós halálát, részleteket közöltek a tragédiáról – CIKKÜNK FRISSÜLT!

A hatóságok megkezdték a szemlét és a körülmények tisztázását Dudás Miklós olimpikon halálával kapcsolatban. Frissítés: a BRFK utóbb azt is közölte, hogy a helyszínen végzett vizsgálatok alapján nem merült fel gyilkosság gyanúja az eljárásban.

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, a Bors hétfőn kora délután számolt be arról, hogy elhunyt Dudás Miklós világbajnok, olimpiai helyezett kajakozó.

A 34 éves korábbi sportoló halálhírével kapcsolatban az Index megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot is, amelynek sajtóosztálya a következő tájékoztatást adta a lapnak:

„Tájékoztatjuk, hogy egy XVIII. kerületi lakásban 2026. január 5-én 11 óra 22 perc körül holtan találtak egy 34 éves férfit. A helyszínen a Budapesti Rendőr-Főkapitányság megkezdte a szemlét és a körülmények tisztázását.”

A sportoló haláláról további részleteket egyelőre nem árultak el. Az Index hozzáteszi, hogy Dudás Miklósnak tavaly októberben a szomszédjával akadt konfliktusa, akit a tacskója harapott bokán, amire a férfi hatalmasat rúgott a volt sportoló házi kedvencébe. Dudás nem sokkal később megbosszulta kutyája bántalmazását, és kiszúrta a szomszéd kocsijának a kerekét. A rendőrség akkor garázdasággal gyanúsította a világbajnok kajakozót – írták.

BRFK: nem merült fel idegenkezűség gyanúja a helyszíni szemle alapján

Az MTI megkeresésére Csécsi Soma rendőr alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta:

a rendőrség helyszíni szemléje nyomán. „idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel” az esettel kapcsolatban.

A körülményeket a továbbiakban közigazgatási eljárásban vizsgálják – tette hozzá.

Világbajnoki címeket szerzett kajakosként

Mint az MTI emlékeztetett, Dudás Miklós az ifjúsági és az U23-as korosztályban is szerzett világbajnoki címeket,

a felnőttek között pedig 2014-ben, Moszkvában, a 4×200 méteres váltó tagjaként – Tótka Sándor, Hérics Dávid és Nádas Bence csapattársaként – lett vb-aranyérmes.

Emellett volt két vb-bronza és egy-egy Európa-bajnoki ezüst- és bronzérme is. A 2012-es londoni olimpián K-1 200 méteren a hatodik helyen végzett.

A 2015-ös Európa Játékokon K-1 200 méteren nyert, de ettől az eredményétől utólag megfosztották, mert a doppingmintájában tiltott hormonkészítmény nyomaira bukkantak. Eltiltották, ennek lejárta után 2018-ban visszatért, majd 2021 elején visszavonult az élsporttól.

Kiemelt kép: Dudás Miklós mutatja aranyérmét, amelyet a bakui I. Európa Játékok férfi kajak egyes 200 méteres versenyének döntőjében nyert a Bakutól mintegy 300 km-re, nyugatra fekvő Mingachevirben 2015. június 16-án (MTI/EPA/Szerhíj Dolzsenko)