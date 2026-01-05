A Miniszterelnökség államtitkára szerint Magyar Péter Orbán Viktor akar lenni

„Hát, ez ciki!” – így reagált Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár közösségi oldalán Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének hétfő délutáni sajtótájékoztatójára.
Szerinte Magyar Péter politikai teljesítménye a nemzeti konzultáció, az erdélyi Tusványos vagy a kötcsei piknik és Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóinak lemásolására terjed ki.
„Ahogyan a korábbi performanszokból mindig kiderült: nincsenek egy súlycsoportban. Nagyon nem… Most sem lesz ez másként!”
– zárta bejegyzését Nagy János.
Kiemelt kép: Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)