A Miniszterelnökség államtitkára szerint Magyar Péter Orbán Viktor akar lenni

Facebook-bejegyzésben reagált arra Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár Magyar Péter hétfő délutáni sajtótájékoztatójára, amelyet szerinte a Tisza Párt elnöke Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatójának mintájára szervezett.

„Hát, ez ciki!" – így reagált Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár közösségi oldalán Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének hétfő délutáni sajtótájékoztatójára. Szerinte Magyar Péter politikai teljesítménye a nemzeti konzultáció, az erdélyi Tusványos vagy a kötcsei piknik és Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóinak lemásolására terjed ki. „Ahogyan a korábbi performanszokból mindig kiderült: nincsenek egy súlycsoportban. Nagyon nem… Most sem lesz ez másként!" – zárta bejegyzését Nagy János.