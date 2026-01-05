Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

A Miniszterelnökség államtitkára szerint Magyar Péter Orbán Viktor akar lenni

lead_image
Szerző: hirado.hu
2026.01.05. 18:21

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Facebook-bejegyzésben reagált arra Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár Magyar Péter hétfő délutáni sajtótájékoztatójára, amelyet szerinte a Tisza Párt elnöke Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatójának mintájára szervezett.

Hát, ez ciki!” – így reagált Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár közösségi oldalán Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének hétfő délutáni sajtótájékoztatójára.

Szerinte Magyar Péter politikai teljesítménye a nemzeti konzultáció, az erdélyi Tusványos vagy a kötcsei piknik és Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóinak lemásolására terjed ki.

„Ahogyan a korábbi performanszokból mindig kiderült: nincsenek egy súlycsoportban. Nagyon nem… Most sem lesz ez másként!”

– zárta bejegyzését Nagy János.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Magyar PéterNagy JánosOrbán Viktor

Ajánljuk még

 