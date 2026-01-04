Újabb év, újabb tanári béremelés - emlékeztetett Rétvári Bence

„Már 900 ezer forint felett van Magyarországon az átlagos tanárbér” – közölte Rétvári Bence államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Újabb év, újabb tanár béremelés. A 2024-es 32,2 százalékos és a 2025-ös 21,2 százalékos emelés után újabb 10 százalékkal emelkedik a tanítók, a tanárok és az óvónők bére – közölte Rétvári Bence. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára aláhúzta, hogy ezzel

öt év alatt már több mint kétszeresére emelkedett a tanárok bére.

Azok esetében pedig, akik hátrányos helyzetű gyerekeket is tanítanak pedig egy 20 százalékos többletemelés is volt. De szeptembertől megjelent a minőségi bérpótlék is – tette hozzá a politikus.

Újabb év, újabb tanár béremelés! A 2024-es 32,2%-os és a 2025-ös 21,2%-os emelés után újabb 10%-kal emelkedik a tanítók, a tanárok és az óvónők bére! Közzétette: Rétvári Bence – 2026. január 3., szombat

Rétvári Bence azt is elmondta, hogy ez a béremelés 88 százalékban hazai forrásból valósul meg, 12 százalékban pedig európai uniós forrásokból.

Kiemelt kép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára – MTI/Lakatos Péter