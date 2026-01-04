Orbán Balázs: Bajnai Gordonnal és Magyar Péterrel térne vissza az a neoliberális gazdaságpolitika, amelynek a vége mindig a megszorítás

Bajnai Gordon egy esetleges kormányváltás után a brüsszeli irányvonalhoz és a 2010 előtti gazdaságpolitikához való visszatérést sürgeti. Ez megszorításokat, adóemelést, a magyarok pénzének Ukrajnába küldését és a háborúba való belesodródás esélyének növekedését jelentené. Ezért minden ilyen kísérlet kerülendő - írja az Indexen megjelent véleménycikkében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs a Bajnai Gordonnal készült és a HVG-ben megjelent interjúra reflektál, amikor azt írja: „… 2026 a béke és a háború közötti választás éve lesz. Brüsszel elhatározta, hogy hadba vezeti Európát. Ez a brüsszeli út, amelyet a Tisza Párt képvisel, s amelyre Bajnai Gordon is vissza akar térni.

A lényegi egyezés nem csoda, hiszen írd és mondd,

az a szakértői kör, amely a Tiszának ad tanácsot, lényegében Bajnai Gordon gazdaságpolitikai köréből áll. Rajtuk keresztül Bajnai Gordon könnyedén tudná rövid pórázon tartani Magyar Pétert gazdaságpolitikai értelemben is.

Így térne vissza az a neoliberális gazdaságpolitika, amelynek a vége mindig a megszorítás, mert ebben a felfogásban a bankok és a multik nem járhatnak rosszul, csak a választók. Azaz megint a bankok és a multik járnának jól” – hívja fel a figyelmet a miniszterelnök politikai igazgatója, aki szerint a Tisza mögött álló szakértők „megszüntetnék a rezsicsökkentést, a 13. havi nyugdíjat, progresszív adórendszert vezetnének be, azaz megemelnék a szja-t, és megemelnék a társasági adót is.

Az így beszedett pénzt Ukrajnára, nagyobb időhorizonton pedig az eljövendő háborúra költenék. Egy biztos, nem saját országukra és nem saját polgáraikra.”

Végezetül Orbán Balázs azt írja: ‘A kormány ezzel szemben a béke megőrzésére, a háborúból való kimaradásra kér felhatalmazást. Ez a magyar út. Ennek lényege, hogy a magyar emberek pénzét a magyar emberekre kell költeni. Ez meg is látszik azokon az intézkedéseken, amelyekkel a kormány 2026-ra készül.

(…)

Egy azonban biztos: nem éri meg visszatérni a brüsszeli útra, mert azon csak rajtaveszítünk. Akár régi korok árnyalakjai kísértenek, akár új ember van a feladatra.

Arra a magyarok számára kedvezőtlen küldetésre, hogy visszaterelje hazánkat a brüsszeli, immár háborús útra.”

Kiemelt kép: Bajnai Gordon – Fotó: Facebook