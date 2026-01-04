Igazi téli, de nagyobb területen már napos idő várható az Újév első vasárnapján

A 2026-os esztendő első vasárnapján már nagyobb területen kisüt a nap, délig mindenütt megszűnik a havazás. Hideg, téli időjárásra kell készülni.

A HungaroMet zrt. honlapján elérhető időjárás-előrejelzés szerint a 2026-os esztendő első vasárnapján északnyugat felől csökken a felhőzet, nagy területen több órára kisüt a nap, ám Magyarország délkeleti, déli harmadán nagyrészt borult marad az idő, de délig ott is megszűnik az egyre gyengébb havazás.

Az északnyugati, nyugati szél helyenként megélénkül.

A hőmérséklet csúcsértéke mínusz 1 és plusz 4 celsius fok között alakul, a tartósan felhős részeken lesz hidegebb az idő.

Késő este már mindenütt fagyni fog: mínusz 6 és mínusz 1 fok közé hűl le a levegő.

Kapcsolódó tartalom Erdélyben több tízezren maradtak áram és víz nélkül a hirtelen lehullt nagy mennyiségű hó miatt Az energiaellátás hiányában mintegy nyolcezer háztartásban a vízellátást biztosító szivattyúk sem működnek.

Kiemelt kép: Magyarországon több helyütt, így a Baranya vármegyei Siklóson is van szánkózásra, sportolásra alkalmas hó (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)