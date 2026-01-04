Idénre két és félszeresére nőtt a szakképzésben oktatók jövedelme 2020-hoz képest – VIDEÓ

Az elmúlt években a szakképzésben dolgozó oktatók bére két és félszeresére nőtt hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga-Bajusz Veronika kiemelte, hogy az eredmények magukért beszélnek, tekintettel arra, hogy 2020 óta ez már az ötödik béremelés és ma már elmondható, hogy a szakképzésben dolgozó oktatók megbecsült és versenyképes jövedelemért dolgoznak.

Új fejezetet nyitunk a magyar szakképzés történetében, ugyanis 10 százalékkal emelkedik a szakképzésben dolgozó oktatók bére – jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára vasárnap a Facebook-oldalán.

Varga-Bajusz Veronika kiemelte, hogy

az eredmények magukért beszélnek, tekintettel arra, hogy ez már az ötödik béremelés 2020 óta, így az elmúlt években az oktatók bére két és félszeresére nőtt.

Ma már elmondható, hogy a szakképzésben dolgozó oktatók megbecsült és versenyképes jövedelmért dolgoznak – fűzte hozzá.

A szakképzésben dolgozók körében a legalacsonyabb bér 775 ezer, míg az átlagos havi bér közel 890 ezer forint – tájékoztatott az államtitkár.

Varga-Bajusz Veronika leszögezte: ez az intézkedés több mint 24 000 oktatót érint és a kormány 32 milliárd forintos forrást biztosít a szakképzés további erősítésére.

A kormánypárti politikus elmondta: világosan látják, hogy a szakképzés három erős pilléren áll,

modern intézményeken, motivált diákokon és megbecsült, elkötelezett oktatókon.

„Ez a béremelés befektetés Magyarország jövőjébe, abba a jövőbe, ahol a szakképzésben dolgozók biztonságban, megbecsülve és hosszú távon elkötelezetten végezhetik a munkájukat” – mondta.

Szakképzés, biztonság és megbecsülés, ez Magyarország útja

– hangoztatta a közösségi oldalán elérhető videóban Varga-Bajusz Veronika.

