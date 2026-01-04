Havonta csaknem 110 ezer forinttal több marad a családoknál az egy gyermekes 30 év alatti anyák szja-mentességével – emlékeztetett Koncz Zsófia

Amíg nemzeti kormány van, megvédjük a magyar családokat – hangsúlyozta Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár, emlékeztetve arra, hogy 2026-tól a 30 év alatti édesanyák teljes jövedelmük után személyi jövedelemadó-mentességet kapnak.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára közösségi oldalán közzétett videójában emlékeztetett arról, hogy 2026 januárjától a 30 év alatti édesanyák a teljes jövedelmük után személyi jövedelemadó-mentességet kapnak. Az SZJA-mentességet 2023-ban vezették be, azonban eddig az csak az átlagbér összegéig járt. A felső korlát eltörlésével ez a korlátozás megszűnik.

Az intézkedés elsősorban az egy gyermeket nevelő, 30 év alatti édesanyákat érinti, mivel a három- vagy többgyermekes anyák már korábban is SZJA-mentességet élveztek, a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák pedig 2025 januárjától váltak jogosulttá erre a kedvezményre.

További könnyítést jelent, hogy 2026-tól azok a 30 év alatti édesanyák is igénybe vehetik az adómentességet, akiknek gyermeke 2023. január 1-je előtt született.

Az államtitkár elmondása szerint ezzel az intézkedéssel további 10–15 ezer család helyzete javulhat.

A 30 év alatti anyák SZJA-mentessége révén havonta átlagosan 109 ezer forint, éves szinten mintegy 1,3 millió forint maradhat a családoknál. A kedvezmény igénybevételéhez nyilatkozatot kell tenni, amelyet már a várandósság 12. hetétől meg lehet tenni. Az adómentesség annak az évnek a végéig jár, amelyben az érintett betölti a 30. életévét.

Koncz Zsófia hangsúlyozta: amíg nemzeti kormány van, megvédik a magyar családokat, elutasítják az adóemeléseket és a megszorításokat.

Mint fogalmazott, míg mások elvennék a pénzt a családoktól, addig a kormány folyamatosan bővíti a családtámogatásokat, mert meggyőződésük, hogy a nemzet jövője a családokban van. 2026-ban is minden magyar család számíthat a kormány támogatására, az eddig elért eredményeket, így az anyák SZJA-mentességét és a családtámogatásokat is meg kívánják védeni.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)