Csaknem hatvan baleset történt vasúti átjáróban 2025-ben – közölte a MÁV

A figyelmetlen közlekedés és a KRESZ-szabályok megszegése miatt 57 baleset történt vasúti átjáróban 2025-ben – közölte a MÁV-csoport vasárnap délelőtt az MTI-vel, hozzátéve, hogy az elmúlt évben történt balesetek közül 19 követelt emberéletet és négyben sérültek meg súlyosan. Tizenkét baleset könnyű sérülésekkel, huszonhét pedig anyagi kárral járt.

A tájékoztatás szerint az elmúlt évben történt 57, vasúti átjáróban történt baleset közül

19 követelt emberéletet és négyben sérültek meg súlyosan. Tizenkét baleset könnyű sérülésekkel, huszonhét pedig anyagi kárral járt. A balesetek lelki traumákat is okoznak a baleset túlélő sérültjein, az áldozatok hozzátartozóin túl a szerencsétlenség bekövetkeztében vétlen mozdonyvezetőknek és más vasutasoknak is – írták, hozzátéve, hogy bár munkatársaiknak ilyenkor mindig igyekeznek lelki segítséget is nyújtani, a trauma hatására néhányan a kényszerű pályamódosítás mellett döntöttek.

A tájékoztatás szerint a MÁV hálózatán vasúti átjáróban az elmúlt 17 évben nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset.

Magyarországon a vasúti átjárók védelme, azok biztosítási módja kivétel nélkül minden esetben megfelel a hatóságilag előírt biztonsági szintnek

– húzzák alá.

A közleményben felidézik, hogy

január 1-jén Sátoraljaújhelynél négy ember vesztette életét, amikor egy személygépkocsi vonattal ütközött a jól működő fénysorompóban.

Mint írják a KRESZ egyértelműen fogalmaz: a vasúti átjárón nem szabad áthaladni, ha a fénysorompó villogó piros fényjelzést ad. A gépjárművezető felelőssége, hogy a szabályokat kivétel nélkül betartsa. Sátoraljaújhelynél a balesetkor jól működött a fénysorompó, tilost jelzett a közút felé – összegzik a történteket.

Kiemelt kép: Ütközésben összeroncsolódott személygépkocsi és kisiklott, oldalára fordult vonat egy fénysorompós átjáróban Tiszaeszlárnál 2025. március 20-án. A balesetben az autó vezetője a helyszínen életét veszítette (Fotó: MTI/Balázs Attila)