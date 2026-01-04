Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat – jelentette ki Nyitrai Zsolt

Nyitrai Zsolt ismertetése szerint jól indul a 2026-os év a nyugdíjasok számára, hiszen a januári 3,6 százalékos nyugdíjemelést, februárban dupla nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első heti részlete követi.
„Idén is megvédjük Európa legolcsóbb energiaárait, és folytatódik a Gondosóra, illetve a Nők40 Program is”
– fogalmazott, kifejtve, hogy
amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat.
A politikus szerint a másik oldalon, egyes ellenzéki pártok azt tervezik, hogy megszüntetik a 13. és a 14. havi nyugdíjat.
„Az, hogy melyik úton megyünk tovább, nagyon nem mindegy az idősek számára” – fogalmazott, hozzátéve, hogy
„szavak helyett tettek: a nyugdíjasok helyzete számunkra becsületbeli ügy”.
Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának tagja a videóban arról beszélt, hogy 2026 januárjában a nyugdíjasok megkapják a 3,6 százalékos nyugdíjemelést, február hónapban pedig jön a 13. havi nyugdíj, illetve a 14. havi nyugdíj első részlete.
Mint mondta: a kormány eddig is megtartotta a szavát, és segíti a nyugdíjasokat, „bízunk benne, hogy a polgári kormány most is meg fog mindent tenni a nyugdíjasok érdekében” – tette hozzá Kusovszky Imréné.
Kiemelt kép: Még ezen a télen is többször visznek ki megemelt összegű ellátásokat a nyugdíjasok számára (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)