Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat – jelentette ki Nyitrai Zsolt

A nyugdíjasok helyzete 2026-ban is becsületbeli ügy a kormány számára – mondta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban. A kormánypárti politikus világossá tette: amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a januári 3,6 százalékos nyugdíjemelést, februárban dupla nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első heti részlete követi.

„Idén is megvédjük Európa legolcsóbb energiaárait, és folytatódik a Gondosóra, illetve a Nők40 Program is”

– fogalmazott, kifejtve, hogy

amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat.

A politikus szerint a másik oldalon, egyes ellenzéki pártok azt tervezik, hogy megszüntetik a 13. és a 14. havi nyugdíjat.

„Az, hogy melyik úton megyünk tovább, nagyon nem mindegy az idősek számára” – fogalmazott, hozzátéve, hogy

„szavak helyett tettek: a nyugdíjasok helyzete számunkra becsületbeli ügy”.

Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának tagja a videóban arról beszélt, hogy 2026 januárjában a nyugdíjasok megkapják a 3,6 százalékos nyugdíjemelést, február hónapban pedig jön a 13. havi nyugdíj, illetve a 14. havi nyugdíj első részlete.

Mint mondta: a kormány eddig is megtartotta a szavát, és segíti a nyugdíjasokat, „bízunk benne, hogy a polgári kormány most is meg fog mindent tenni a nyugdíjasok érdekében” – tette hozzá Kusovszky Imréné.

Kiemelt kép: Még ezen a télen is többször visznek ki megemelt összegű ellátásokat a nyugdíjasok számára (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)