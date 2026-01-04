A Venezuelából évekkel ezelőtt kimenekített több száz magyartól tudjuk, hogy milyen elnyomó rendszer működött ott – közölte Orbán Balázs

A Venezuelából évekkel ezelőtt kimenekített több száz magyar embertől tudjuk, hogy milyen elnyomó, diktatórikus rendszer működött ott – közölte a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs reményét fejezte ki, hogy egyszer ők is hazatérhetnek majd.

Háborúk és konfliktusok korába léptünk, ahol mindenki kíméletlenül a saját nemzeti érdekeit képviseli és csak azok az országok vehetik sikerrel az előttük álló akadályokat, amelyek jól működő szövetségi rendszereknek a tagjai – írta a miniszterelnök politikai igazgatója vasárnap a Facebook-oldalán.

Donald Trump amerikai elnök azon szombat reggeli bejelentésére, hogy az Egyesült Államok nagyszabású katonai műveletet hajtott végre Venezuelában, melynek során Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét is elfogták, majd repülőgéppel az Egyesült Államokba szállították, Orbán Balázs úgy reagált:

Venezuela rendelkezik a legnagyobb olajtartalékkal a világon. Minden konfliktus, amely hatással van a globális olajkitermelésre, egyben hatással van a benzin árára is

– tette hozzá a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnökeként is dolgozó kormánypárti politikus.

Emlékeztetett, hogy Magyarország az elmúlt években növelte az energetikai válságálló képességét, ám a globális folyamatok hatásai alól senki sem tud mentesülni, így minden korábban megtett intézkedéssel együtt is „nekünk az az érdekünk”, hogy a konfliktus ne húzódjon el, mihamarabb konszolidálódjon a helyzet Venezuelában, és ne emelkedjenek az energiaárak Magyarországon.

A Venezuelából évekkel ezelőtt kimenekített több száz magyar embertől tudjuk, hogy milyen elnyomó, diktatórikus rendszer működött ott. Reméljük, hogy egyszer ők is hazatérhetnek majd

– hangsúlyozta Orbán Balázs és kiemelte, hogy

„Brüsszel és magyar szövetségeseik megint nem értenek semmit ebből az egész helyzetből, szokás szerint nem is kérdezték meg őket semmiről.”

A magyar kormány kapcsolatban van minden érintett féllel – a magyar emberek nyugodtak lehetnek, hogy meg fogjuk őrizni Magyarország békéjét és biztonságát, és a legbizonytalanabb időkben is küzdeni fogunk az energiaárak emelkedése ellen – zárta bejegyzését Orbán Balázs.

Kiemelt kép: Kormánypárti fegyveresek Caracasban (Fotó: MTI/AP/Cristian Hernández)