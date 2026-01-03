Műsorújság
Változékony időjárásra kell számítani, a havazás azonban folytatódik

Szerző: hirado.hu
2026.01.03. 08:25

Borult lesz az ég, majd reggel észak, északnyugat felől csökken a felhőzet, sokfelé kisüt a nap, csak a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon maradhatnak tartósan felhős tájak – írja a HungaroMet.
A délelőtti órákban az ország déli felén fordulhat elő havazás, havas eső, eső, illetve még reggel, kora délelőtt északnyugaton és a középső országrészben is lehet néhol havazás. Estétől nyugat, délnyugat felől ismét felhősödés kezdődik, és a Dunántúlon, a Duna vonalában újból előfordulhat havas eső, havazás. Északkeleten időnként megerősödik a nyugati, északnyugati szél.

A hőmérséklet kora délután 0 és +5, késő este -4 és +1 fok között alakul.

Dél, illetve nyugat felől fokozatosan mindenütt beborul az ég, északkelet kivételével több helyen alakul ki havazás, a déli megyékben havas eső is. A déli, délkeleti szél északira, északnyugatira fordul, és időnként megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és 0 fok között alakul, de északkeleten helyenként ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

