Változékony időjárásra kell számítani, a havazás azonban folytatódik

Kép forrása: met.hu

A délelőtti órákban az ország déli felén fordulhat elő havazás, havas eső, eső, illetve még reggel, kora délelőtt északnyugaton és a középső országrészben is lehet néhol havazás. Estétől nyugat, délnyugat felől ismét felhősödés kezdődik, és a Dunántúlon, a Duna vonalában újból előfordulhat havas eső, havazás. Északkeleten időnként megerősödik a nyugati, északnyugati szél.

A hőmérséklet kora délután 0 és +5, késő este -4 és +1 fok között alakul.

Dél, illetve nyugat felől fokozatosan mindenütt beborul az ég, északkelet kivételével több helyen alakul ki havazás, a déli megyékben havas eső is. A déli, délkeleti szél északira, északnyugatira fordul, és időnként megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és 0 fok között alakul, de északkeleten helyenként ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Kiemelt kép: MTI/Purger Tamás