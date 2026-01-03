Orbán Viktor: A magyar kormány munkában, folyamatos a kapcsolattartás a Venezuela térségében lévő nagykövetekkel

Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a szombati venezuelai helyzetre. A kormányfő közösségi oldalán azt írta: a kormány folyamatos kapcsolatban áll a térségbeli nagykövetekkel, a végrehajtott katonai akciónak pedig nincs magyar érintettje vagy sérültje.

Orbán Viktor a Facebookon arról írt, hogy a nagykövetekkel való kapcsolattartás célja, hogy egyetlen magyar állampolgár se jusson bajba Venezuelában. Emellett arról is beszámolt, hogy a kormány szombaton egyeztetett a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy ki tudja védeni Magyarországon a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait.

„A magyar kormány munkában”

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Magyar idő szerint szombat reggel az Egyesült Államok nagyszabású katonai akciót hajtott végre Venezuelában, amelyet Donald Trump is megerősített közösségi oldalán. Az amerikai elnök közölte, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét is elfogták, majd repülőgéppel az Egyesült Államokba szállították. Washington többek között narkoterrorizmussal vádolja Nicolás Madurót, aki a világ egyik legnagyobb kábítószer-kereskedő hálózatát irányíthatta.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek, az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfõit tömörítõ Európai Tanács csúcstalálkozón Brüsszelben 2025. október 23-án. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)