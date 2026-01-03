Leendő szolgálati kutyák gazdáinak jelentkezését várja a rendőrség

A rendőrség a szolgálati kutyái utánpótlása érdekében kutyakiválasztási eljárást tart január 14-én, szerdán 9 órától a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Dunakeszi telephelyén, ahová olyan kutyák – elsősorban német juhászkutya, belga juhászkutya (malinois), illetve ezen fajták keverékeinek – bírálatra felvezetését várják, melyek megfelelnek a feltételeknek – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata szombaton a police.hu oldalon.

„A kiválasztási eljárással kapcsolatban bővebb felvilágosítást hétköznapokon 7:30 és 13 óra közötti időben a +36-1/441-1981 és a 24-474 (BM) telefonszámokon kérhetnek az érdeklődők" – közölték. A kiválasztási eljárásra történő jelentkezés a kaf@rokk.police.hu e-mail címen történik – írták.