Koncz Zsófia: Amíg nemzeti kormány van, az édesanyák és a családok számíthatnak ránk

A következő években fokozatosan minden kétgyermekes édesanyára kiterjesztjük az szja-mentességet – ismertette szombati Facebook-bejegyzésében a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.

Januárral újabb fontos családi adókedvezmények léptek életbe. Mostantól a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák is személyi jövedelemadó-mentességet kapnak – ismertette közösségi oldalán a családokért felelős államtitkár.

Koncz Zsófia szerint az intézkedés mintegy 120 ezer édesanyát érint, és érezhető anyagi könnyebbséget jelent a családok számára. „Egy átlagos keresetű édesanyának és családjának ez havonta nettó 109 ezer forinttal, évente pedig több mint 1,3 millió forinttal jelent több pénzt” – jegyezte meg az államtitkár.

Koncz Zsófia felidézte, hogy az édesanyák adómentessé tétele 2020-ban indult el, amikor a négy- vagy többgyermekes anyák életük végéig szóló szja-mentességet kaptak. Európa legnagyobb családi adómentességi programja részeként tavaly októbertől életkortól függetlenül adómentességet kaptak a háromgyermekes édesanyák is.

Hozzátette, hogy a kormány már a folytatásról is döntött, és a következő években fokozatosan minden kétgyermekes édesanyára kiterjesztik az szja-mentességet.

„Amíg nemzeti kormány van, az édesanyák és a családok számíthatnak ránk”

– emelte ki Koncz Zsófia.

Az államtitkár emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a baloldal eddig minden családi adócsökkentést támadott. Mint mondta, a tiszás baloldali politikusok, valamint szakértők most is hevesen bírálják az édesanyák személyi jövedelemadó-mentességét.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)