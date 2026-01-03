Feladta magát a férfi, aki 1,5 milliárdos kárt okozott szilveszterkor – VIDEÓ

Önként jelentkezett a rendőrségen a férfi, aki egy eltévedt tűzijátékkal felgyújtott egy mosonmagyaróvári raktárat szilveszterkor. A tűz mintegy tízezer négyzetméteren pusztított, a kár pedig a 1,5 milliárd forintot is elérheti. A város polgármestere a pirotechnikai eszközök szigorúbb szabályozását sürgette.

Az elkövető a helyszínen vette észre, hogy a pirotechnikai eszköz lángra lobbantotta a raktárban tárolt habszivacsot. A férfi ezután megpróbálta saját erejéből eloltani a tüzet, miközben kisebb égési sérüléseket szenvedett, de a lángokat így sem tudta megfékezni. A tűz mintegy ötezer, tízezer négyzetméteren pusztított a mosonmagyaróvári telephelyen. Az ötös fokozatú riasztáskor 30 egység és 59 hivatásos tűzoltó vonult a helyszínre, hogy megfékezze a lángokat, amelyeket további 3000 köbméternyi éghető szigetelőanyag is táplált.

Az előzetes becslések szerint a férfi által okozott kár akár 1,5 milliárd forint is lehet.

A lap szerint a hőhatás olyan erős volt, hogy a szemközti tűzoltó-laktanyát is megrongálta.

Az esettel kapcsolatban Szabó Miklós polgármester a tűzijátékok szigorúbb szabályozásának szükségességére hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy a város korábban már lemondott az augusztus 20-i tűzijátékról az állatvédelem érdekében, a jövőben pedig a pirotechnikai eszközök árusításának központi szigorítását tartaná célszerűnek.

A polgármester hozzátette, hogy a város felajánlotta segítségét a cégvezetésnek. Hangsúlyozta, hogy a tűz miatt nem kerültek veszélybe a munkahelyek, míg a vállalat valószínűleg biztosítással fedezi az eset következményeit.

Kép forrása: Facebook