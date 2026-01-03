A Politico szerint is Orbán Viktor nyeri meg a választásokat

A Politico szerint a közelgő magyar választás nemcsak belpolitikai kérdés, hanem európai jelentőségű küzdelem is: Brüsszelben kormányváltást várnak, miközben Orbán Viktor tapasztalata, nemzetközi támogatottsága és a szoros felmérések alapján továbbra is komoly kihívást jelent az ellenzék számára.

A Magyar Nemzet a Politico alapján felidézi, hogy a magyar miniszterelnök az elmúlt négy parlamenti választáson egyaránt győztesen került ki, és továbbra is jelentős nemzetközi támogatottsággal rendelkezik. Bár a Politico szerint Brüsszelben sokan kívülállóként, sőt elutasítóan tekintenek rá, abban bíznak, hogy az áprilisi voksolás fordulatot hozhat. A közvélemény-kutatások azonban nem mutatnak egyértelmű képet, a verseny több mérés szerint is rendkívül szoros.

A lapnak nyilatkozva Frank Füredi, az MCC brüsszeli irodájának vezetője úgy fogalmazott:

a választás Európa figyelmének középpontjába kerül, és Magyarország egy átfogó eszmei összecsapás terepévé válik.

Füredi szerint Orbán Viktor mögött egyaránt ott áll Donald Trump az Egyesült Államokban, valamint a Patrióták Európában. Úgy gondolja, hogy a csehországi parlamenti választásokon aratott jobboldali győzelem, illetve a lengyel elnökválasztáson elért nemzeti konzervatív siker is erősíti ezt a politikai tábort.

A Politico ugyanakkor arra is kitér, hogy Orbán Viktor támogatói szerint ez lehet az elmúlt tizenöt év legnehezebb megméretése, miközben a kampány már megkezdődött. Magyar Péter és a Tisza Párt több felmérésben fej fej mellett szerepel a Fidesszel,

a választók mintegy egynegyede azonban továbbra is bizonytalan.

Krekó Péter, a Political Capital politikai elemzője a Politicónak nyilatkozva azt mondta: néhány sikeres politikai lépés és intenzív kampány rövid idő alatt is átalakíthatja az erőviszonyokat. Elismerte ugyanakkor, hogy a Tisza Pártnak tulajdonított előny nem tekinthető véglegesnek.

