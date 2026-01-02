Orbán Balázs a migrációról: Mi nem szeretnénk, hogy a magyar emberek félve lépjenek az utcára az ünnepek során

Szervezetten és tudatosan támadták az új évet köszöntő sokaságot és a rendfenntartó erőket is Berlinben a pirotechnikai eszközökkel randalírozó migránsok. Magyarország ezért mond nemet a migrációra – hangsúlyozta Orbán Balázs a közösségi oldalán publikált bejegyzésében.

„Káosz Berlinben: 4000 rendőr sem tudta megakadályozni, hogy migránsok randalírozzanak szilveszterkor az utcákon” – hívta fel a figyelmet a németországi helyzetre közösségi oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója. „Mi nem szeretnénk, hogy a magyar emberek félve lépjenek az utcára az ünnepek során!” – hangsúlyozta a kormánypárti politikus. A hirado.hu elsők közt számolt be arról, hogy szilveszter éjszaka polgárháborús állapotokat idéző erőszakhullám söpört végig Németország nagyvárosain. Kapcsolódó tartalom Ezernyi rakétát lőttek lakásokra és békésen közlekedő civilekre az újévet ünneplő németországi migránsok Polgárháborús állapotok uralkodtak szilveszterkor a német utcákon. A rendőrségi és mentőszolgálati jelentésekből kiderül, hogy a tűzijáték-rakétákat, petárdákat és házi készítésű pirotechnikai eszközöket lakóházakra, rendőrökre, tűzoltókra és békésen közlekedő civilekre lőttek a rendbontók. A közösségi médiát elárasztó beszámolók kiemelik, hogy a zavargásokban döntően migrációs hátterű csoportok vettek részt, akik szervezetten és tudatosan támadták a rendfenntartó erőket is. Kapcsolódó tartalom Berlini szilveszter: szándékosan csalták csapdába a petárdázók a rendőröket, hogy megtámadhassák őket Radikális politikai változtatást sürget a rendőrszakszervezet szóvivője. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Hannibal Hanschke)