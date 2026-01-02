Orbán Balázs a migrációról: Mi nem szeretnénk, hogy a magyar emberek félve lépjenek az utcára az ünnepek során

„Káosz Berlinben: 4000 rendőr sem tudta megakadályozni, hogy migránsok randalírozzanak szilveszterkor az utcákon” – hívta fel a figyelmet a németországi helyzetre közösségi oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója.
„Mi nem szeretnénk, hogy a magyar emberek félve lépjenek az utcára az ünnepek során!”
– hangsúlyozta a kormánypárti politikus.
A hirado.hu elsők közt számolt be arról, hogy szilveszter éjszaka polgárháborús állapotokat idéző erőszakhullám söpört végig Németország nagyvárosain.
A rendőrségi és mentőszolgálati jelentésekből kiderül, hogy a tűzijáték-rakétákat, petárdákat és házi készítésű pirotechnikai eszközöket lakóházakra, rendőrökre, tűzoltókra és békésen közlekedő civilekre lőttek a rendbontók.
A közösségi médiát elárasztó beszámolók kiemelik, hogy
a zavargásokban döntően migrációs hátterű csoportok vettek részt, akik szervezetten és tudatosan támadták a rendfenntartó erőket is.
