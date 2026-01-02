Műsorújság
Orbán Balázs a migrációról: Mi nem szeretnénk, hogy a magyar emberek félve lépjenek az utcára az ünnepek során

Szerző: hirado.hu
2026.01.02. 17:45

| Szerző: hirado.hu
Szervezetten és tudatosan támadták az új évet köszöntő sokaságot és a rendfenntartó erőket is Berlinben a pirotechnikai eszközökkel randalírozó migránsok. Magyarország ezért mond nemet a migrációra – hangsúlyozta Orbán Balázs a közösségi oldalán publikált bejegyzésében.

„Káosz Berlinben: 4000 rendőr sem tudta megakadályozni, hogy migránsok randalírozzanak szilveszterkor az utcákon” – hívta fel a figyelmet a németországi helyzetre közösségi oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója.

„Mi nem szeretnénk, hogy a magyar emberek félve lépjenek az utcára az ünnepek során!”

– hangsúlyozta a kormánypárti politikus.

A hirado.hu elsők közt számolt be arról, hogy szilveszter éjszaka polgárháborús állapotokat idéző erőszakhullám söpört végig Németország nagyvárosain.

A rendőrségi és mentőszolgálati jelentésekből kiderül, hogy a tűzijáték-rakétákat, petárdákat és házi készítésű pirotechnikai eszközöket lakóházakra, rendőrökre, tűzoltókra és békésen közlekedő civilekre lőttek a rendbontók.

A közösségi médiát elárasztó beszámolók kiemelik, hogy

a zavargásokban döntően migrációs hátterű csoportok vettek részt, akik szervezetten és tudatosan támadták a rendfenntartó erőket is.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Hannibal Hanschke)

