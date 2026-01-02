Menczer Tamás: Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, Magyarországot megőrizzük magyar országnak

Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, Magyarországot megőrizzük magyar országnak – szögezte le a közösségi oldalán publikált bejegyzésben Menczer Tamás.

A kormánypárti politikus posztjában felidézte a Németországban szilveszter éjjelén elkövetett erőszakos bűncselekményeket.

„4000 rendőrségi bevetés! Halálesetek, amputációk, rendőrség elleni támadások! Ilyen volt a szilveszter Németországban” – emlékeztetett Menczer Tamás.

„Régen, amikor Hans és Jürgen, valamint a feleségeik ünnepeltek és koccintottak szilveszterkor, nem kellett 4000 rendőrségi bevetés. Hans és Jürgen nem rombolta le a fél országot. De ma már Németország bevándorlóország” – mutatott rá az államtitkár, aki felidézte Angela Merkel vállalását.

“Wir schaffen das! (Megcsináljuk!)” – mondta Merkel.

„Hát, megcsinálták. Olyan jól sikerült megcsinálni, hogy

már annak is örülnek Németországban, ha szilveszterkor nem erőszakolnak százasával nőket. Szép új világ…”

– értékelte a németországi helyzetet az államtitkár

„Mi ebből nem kérünk. Magyarország békéjét és biztonságát meg akarjuk védeni” – szögezte le a kormánypárti politikus.

„Ez az ország a miénk!

Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, Magyarországot megőrizzük magyar országnak.

Ha Weber a feje tetejére áll, akkor is. Hajrá, magyarok” – zárta gondolatait Menczer Tamás.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)