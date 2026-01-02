Koncz Zsófia: Mostantól újabb 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény

„Itt a január és itt az újabb családi adócsökkentés. Mostantól további 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény” – hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a közösségi oldalán publikált videóban.

Koncz Zsófia kiemelte, hogy ezzel a kormány teljesíti a tavalyi vállalását.

„Két lépésben megdupláztuk a családi adókedvezményt.

Az első 50 százalékos emelés tavaly júliusban lépett életbe, a második pedig idén január elsejétől” – szögezte le az államtitkár.

A kormánypárti politikus rámutatott, hogy

ez az adócsökkentés 1 millió gyermekes családnak jelent többlet bevételt.

Kiemelte, hogy egy gyermek esetében havonta 20 ezer forinttal, két gyermeknél 80 ezer forinttal, három gyermeknél pedig 198 ezer forinttal marad több a családoknál és minden további gyermek esetén újabb 66 ezer forint jár havonta.

Hozzátette, hogy

a kedvezményt kétféleképpen lehet igénybe venni:

vagy havonta a fizetéssel együtt, az adóelőlegben, ehhez egy írásos nyilatkozat szükséges a munkáltató felé, de az éves szja-bevallásban egy összegben is visszaigényelhető májusban.

„A családi adókedvezmény a családi adórendszer egyik legfontosabb pillére az alacsony, egykulcsos személyi jövedelemadó mellett. 2010 után a nemzeti kormány azért vezette be ezt a rendszert, hogy a dolgozó, gyermeket nevelő szülők anyagi megbecsülését növeljük” – hangsúlyozta az államtitkár, aki kiemelte, hogy ez a kedvezményes adórendszer régóta szúrja a baloldal szemét, 15 éve támadják.

Koncz Zsófia emlékeztetett, hogy

a Tisza kiszivárgott megszorítócsomagjából kiderült, hogy a családi adórendszer teljes felszámolására készülnek.

Megemelnék az adókat, többkulcsos, akár 22 és 33 százalékos személyi jövedelemadót vezetnének be, és jelentősen visszavágnák a családi adókedvezményt is. Ez a dolgozó szülőknek dupla adóemelést jelentene.

„Ezzel brüsszeli elvárásokat teljesítenének,

adóemelésekkel akarnak pénzt behajtani a háborús tervekre”

– hangsúlyozta, majd felidézte, hogy a magyar emberek erre egyértelmű nemet mondtak a nemzeti konzultáción, amely során az emberek 98 százaléka elutasította a többkulcsos adórendszert, 97 százalékuk pedig nemet mondott a családi adókedvezmények szűkítésére.

„Az újév egyik legfontosabb feladata, hogy megvédjük a magyar családokat, megvédjük a megduplázott családi adókedvezményt!” – fogalmazott az államtitkár.

Kiemelt kép: Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Katona Tibor)