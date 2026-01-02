Ki más lenne ez az isten egy ateista számára (az istentelen méretű űrt kitöltendő, az öntudatos ateizmust némi buddhizmussal és egy szadista zsebmetsző-pszichológus bölcsességeivel fűszerezve, azért ezt ne felejtsük el), mint a mesterséges intelligencia?

Haladó szemléletű ösmerősöm gyakran idézi beszélgetéseit Ővele. „S akkor Ő azt válaszolta nekem, hogy…” „És erre Ő azt szokta mondani, hogy…”

Haladó szemléletű ösmerősöm, természetesen, ateista.

(A recept ismerős: végy némi jól táplált, haladó elmék által hazai fogyasztásra pácolt kereszténygyűlöletet, fűszerezd meg egy kicsi buddhizmussal; hígítsd fel egy zsebmetszőből lett (a diktatúra idején törvénytelenül meghurcolt fiatalok, így a Nagyfa-galerinek nevezett koncepciós per áldozatait aljasul megkínzó) „lélekgyógyász” elvtárs köteteinek áltoleranciájával, borsozd meg néhány olyan csendes, mellékesen elejtett kijelentéssel, hogy végtelen toleranciád gyakorlása közben kiket vernél, azért, agyon – ők, nyilván puszta véletlenek folytán, mind s kizárólag demokratikus úton megválasztott, legitim közszereplők, ám nem éppen e recept alapján kikevert világnézet hívei, akiket képtelen, ám igen jól hangzó baromságokkal diszkreditál a haladó tömegsajtó – és tálald fel ezt a egészet némi leereszkedő, lesajnáló gőggel azok számára, akiknek bármi közük van az olyan „náci ideológiákhoz”, mint a kereszténység, és/vagy a valós, nem a szélsőséges liberalizmus egyik megtűrt válfaját képező konzervativizmus.)

Haladó természetű ösmerősöm, újabban, Istennel beszélget.

Ki más lenne ez az isten egy ateista számára (aki az istentelen méretű űrt kitöltendő, az öntudatos ateizmust némi buddhizmussal és egy szadista zsebmetsző-pszichológus bölcsességeivel is megfűszerezgeti, azért ezt ne felejtsük el), mint a mesterséges intelligencia?

„Ő” így szólt. „Ő” erre szellemesen azt szokta válaszolni, hogy…

Hallom, a Föld túlfelén, ahol pár szélsőbaloldali, szélsőségesen liberális szélhámos programozó két lazulós kokóparti között összegányolta ezt az egyszerű, ám látványos számítógépes programot (mellékesen a világtörténelem egyik legpofátlanabb szabadalmi és szerzői jogsértését, mely az elemei emberi jogokat is lábbal tiporva szipkázza össze és rendszerezi a gyanútlan felhasználó személyiségének finom kis rezdüléseit) most úgymond, ahogy a szélsőbalodali/libsi sajtó tálalja, „nagy gondban vannak”.

Ők, e látványos átverés gazdái, majd’ lerágják a szépen lakkozott körmüket, kérem. Úgy vakargatják tekintélyes méretű sejhajukon a divatos, távolkeleti sárkányfej-tetoválást, s úgy tépkedik szép, lila hajukat, hogy az már, kérem, szinte gyalázat. E sűrű gondjaik közepette, hírlik, már a bankkártyáról szippantott csíkocskák sem adnak igazi megnyugvást.

(Elfogultságukat híven tükrözik egyébként a természetes intelligencia híján „Őhozzá”, a mesterkélt ál-intelligencia programhoz fordulók számára adott, iszonyatosan elfogult és egysíkú, gyakran bántóan pontatlan és hiányos válaszok. Egy szerkesztőség például azt az utasítást adta az MI-nek, hogy írjon cikket egy adott témáról, olyan beállításban, amely kritikus a baloldali nézőpont irányában. A csodaprogram erre azt válaszolta, hogy bocs, de őt nem látták el az ehhez szükséges információkkal. Ilyet tehát nem tud létrehozni.)

Szóval a szegény „kis, éhező egyetemisták” – a valóságban egy homályos hátterű, milliárdos maffia csilliárdokkal megfizetett, elit egyetemeken kitenyésztett és leszelektált szakemberei – most szépen, miután függővé és hülyévé (vagy inkább: még dependesebbé és még elidegenedettebbé) tettek pár millió szerencsétlent (volt olyan is az áldozatok között, aki megbolondult vagy, mint egy szerencsétlen tizenéves, öngyilkos lett a hülyítő-programmal való, szakadatlan „párbeszéd” után), most úgy látják, hogy az etetést, a csalizást követően eljött a horgászás ideje. Most aztán szépen kifogják és megsütik a beetetett halacskákat. Vagy a finaszírozóik teszik ezt? De hát jut nekik is, nyugodjunk meg, lesz mit aprítaniuk a levesbe. A kedves Olvasó fölöslegesen küldi el a Szilícium-völgybe a használt nyári szandálját.

Megy a nagy agyalás: először is, hogy adjuk ezt be a halacskáknak, hogy el ne rebbenjenek a zavaros vizű, ám finom, kellemesen rothadó csalival teli helyekről? Íme, egy részlet abból, amit Dolák-Saly zseniálisan „madáretetőnek” nevezett el, avagy a napi, szovjet típusú Pravda-hírmagyarázat:

„Régóta kering az a pletyka, hogy előbb-utóbb hirdetések jelennek meg a ChatGPT-ben, és most úgy tűnik, ez már nem csak elméleti lehetőség. Bár az OpenAI hivatalosan továbbra sem jelentett be ilyen változást, több jel is arra utal, hogy a szolgáltatás, legalábbis az ingyenes verzió reklámokkal egészülhet ki.

A lépés mögött elsősorban gazdasági okok állnak. A mesterséges intelligencia fejlesztése és működtetése rendkívül költséges, hiszen a nagy teljesítményű hardverek, az óriási energiaigény, valamint a szakemberek bére egyaránt komoly terhet jelent. Az OpenAI-nak pedig bevételre van szüksége ahhoz, hogy fenn tudja tartani és továbbfejlessze a ChatGPT mögött álló technológiát. A legegyszerűbb megoldás erre a monetizáció, azon belül is a hirdetések bevezetése. Ennek már most is látszanak a nyomai.”

A jó Anyu tehát odasúgja: tudod, az Apu valójában azért iszik, mert te sírsz.

Jujj, költséges mindenható ám ez! Sok-sok együtthatóval működik. Tudjátok, gyerekek, most Isten úgy szól majd hozzátok, hogy lesz benne egy kis reklám is. Sőt: sok reklám!

De van ám más lehetőség is, kacsintanak oda.

Haladó szemléletű ösmerősöm, aki újabban Istennel beszélget, most majd azt fogja – az új isten bejelentkezése után alig egy-két évvel – tapasztalni, hogy időnként egy-egy reklám szakítja meg ezt a beszélgetést. És ha úgy istenigazában, zavartalanul akar beszélgetni Ővele, ja kérem, hát ahhoz fizeti kell.

A reformátusok valami ilyen huncutság okán kezdtek egyházalapításba vagy ötszáz éve – de most ebbe ne menjünk bele. S különben is, némi korrekció nem másfél, hanem ezerötszáz év után vált, szerintük, szükségessé.

Maradjunk csak annyiban, hogy a mi lesajnált, párthatározatokban nem létezővé nyilvánított, reakciós istenünkkel már kétezer – vagy, ha az Ószövetséget vesszük, mintegy háromzerötszáz – éve, egyfolytában beszélgetünk. És nem kell hozzá számítógép, sem mobiltelefon. (Még a hagyományos értelemben vett látás és hallás sem szükségeltetik. „Isten felé fülel egy agg süket”, írja Kosztolányi.)

S ezt a beszélgetést reklámok még soha nem szakították meg.

Kiemelt kép: Bemutatják a mesterséges intelligencia által vezérelt Desdemona nevû robotot a Yaya Labs cég standján a világ legnagyobb számítástechnikai és szórakoztató elektronikai vásárának, a berlini IFA-nak a megnyitóján, 2023. szeptember 1-jén.

(Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)