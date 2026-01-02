Havazás érkezhet több hullámban

Keleten, délkeleten vékonyabb hóréteg is kialakulhat, mely napközben olvadni fog – írta honlapján a HungaroMet.
Estétől észak felől ismét egyre nagyobb területen havas esőbe, havazásba válthat vissza a csapadék, de egyúttal a csapadékzóna dél felé szorul ki az országból. A déli, délnyugati szelet helyenként még élénk, erős lökések kísérhetik, majd a legtöbb helyen fokozatosan veszít erejéből a légmozgás.
Északon estétől ugyanakkor a nyugati, északnyugati irányba forduló szél élénkülhet, erősödhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 8 fok között valószínű, de délen, délnyugaton ennél pár fokkal még enyhébb lehet az idő. Késő este általában -2 és +5 fok közötti értékekre lehet számítani.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Purger Tamás)