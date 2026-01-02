Havazás érkezhet több hullámban

Pénteken erősen felhős vagy borult lesz az ég, az ország déli, délkeleti felén csapadék is várható. A Dél-Dunántúlon eső valószínű, az Alföldön pedig a kezdeti vegyes halmazállapotot, havazást délnyugat felől egyre inkább eső válthatja fel, a havazás legfeljebb a keleti határvidéken tarthat ki.

Keleten, délkeleten vékonyabb hóréteg is kialakulhat, mely napközben olvadni fog – írta honlapján a HungaroMet.

Estétől észak felől ismét egyre nagyobb területen havas esőbe, havazásba válthat vissza a csapadék, de egyúttal a csapadékzóna dél felé szorul ki az országból. A déli, délnyugati szelet helyenként még élénk, erős lökések kísérhetik, majd a legtöbb helyen fokozatosan veszít erejéből a légmozgás.

Északon estétől ugyanakkor a nyugati, északnyugati irányba forduló szél élénkülhet, erősödhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 8 fok között valószínű, de délen, délnyugaton ennél pár fokkal még enyhébb lehet az idő. Késő este általában -2 és +5 fok közötti értékekre lehet számítani.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Purger Tamás)