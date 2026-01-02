Bajnai Gordon visszatért és a Tiszával együtt akarja elvenni a magyarok pénzét – figyelmeztet Menczer Tamás

Menczer Tamás rövid videóval idézte fel a Facebook-oldalán Bajnai Gordon megszorító csomagját.
„Bajnai Gordon visszatért! Baloldali kormányváltást akar” – hangsúlyozta bejegyzésében a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
„A Tiszát segíti, szervezi, talán irányítja is” – tette hozzá a kormánypárti politikus, aki arra is emlékeztetett, hogy
Bajnai kabinetfőnöke, Szigetvári Viktor mutatta be a Tisza jelöltjeit a Partizánban.
„Ha érdekel az igazság, nézd meg ezt a videót!” – írta Menczer Tamás arról a 2010 előtti felvételről, amelyen a megszorító intézkedéseket bejelentő Bajnai Gordon látható és hallható, amint azt mondja: „Most kimondom nyíltan a legelső pillanatban, e program végrehajtása fájni fog. Sokaktól követel majd áldozatot, lemondást. Érinteni fog minden magyar családot, étinteni fog minden magyar embert. Azonnali és fájdalmas lépésekre lesz szükség.”
„Bajnai és a baloldal így vette el a magyarok pénzét 2010 előtt. A Tisza megszorítócsomagja pontosan ugyanezt jelenti.
Ugyanúgy minden magyar családot, minden magyar embert érintene” – hangsúlyozta az államtitkár.
„Elveszik a pénzedet és szétosztják az ukránok, a multik és a bankok között”
– részletezte a kormánypárti politikus, aki arra buzdította követőit, hogy szavazzanak a Fideszre.
Kiemelt kép: 2014-es képen Bajnai Gordon (Fotó: MTI/Kovács Attila)