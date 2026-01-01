„Találjunk rá mindannyian az összetartozás örömére” – Kapu Tiborral közösen mondott köszöntőt újévkor Sulyok Tamás

„Az új évben uralkodjék közöttünk a megértés és a szeretet, találjunk rá mindannyian az összetartozás örömére” – hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök szerda éjfél után a közmédiában.

Az MTI híradása szerint köztársasági elnök erőt és bátorságot kívánt ahhoz, hogy megkeressük és meglássuk a jót egymásban, világosan lássuk személyes céljainkat azzal a szilárd tapasztalattal, hogy sokszor éppen a kudarcok segítenek bennünket azok elérésében.

„Ne feledjük az ősi hagyományok üzenetét: mi, emberek csakis együtt vagyunk képesek igazán nagy dolgokra, egymástól elválasztva a lét csak dadog”

– mondta az államfő.

A köztársasági elnök hozzátette: „adjon az Isten jó egészséget mindnyájunknak, minden embertársunknak, világszerte minden magyarnak és a velünk egy hazában élő minden embernek!”.

„Ahol nehézség támad, legyen őszinte odafordulás, és sokasodjanak a bátorító szavak! ”

– kérte az államfő.

Sulyok Tamás a fiataloknak azt kívánta, hogy találják meg a boldogságukat, s tanulják meg, hogyan legyenek sikeresek, az idősebbek pedig találjanak rá az életünkben elrejtett fontos üzenetekre. „Fedezzük fel az utakat a természet minden szépségéhez, s óvjuk meg világunkat utódaink javára” – mutatott rá a köztársasági elnök, aki az új évre is világsikereket elérő díjazottakat kívánt a tudományos, a kulturális és a sportéletben, valamint a magyarság szabad és örömteli megélését a Kárpát-medencében és a világ távolabbi közösségeiben. Az államfő felhívta a figyelmet arra is, hogy január elseje a béke világnapja. „Hozza el 2026 a béke örömét egész Európának” –hangsúlyozta.

Kapu Tibor beszédében felidézte, hogy a 2025-ös év élete eddigi legmeghatározóbb időszaka volt. „Idén magyar szó hangzott a világűrből és a magyar zászló az ember által ma elérhető legnagyobb magasságba emelkedett. Magyarként magyar tudományos kísérleteket végezhettem el, ez volt a küldetésem. Büszke vagyok arra, hogy megmutathattam a világnak, mire vagyunk képesek” – mondta Kapu Tibor.

Hangsúlyozta: a nemzetünket sikeressé kovácsoló események és eredmények nem maguktól születnek meg, kell hozzá a szorgalmunk, elhivatottságunk, munkánk, bátorságunk és egy olyan mentalitás, amely túlmutat saját magán és céljain, és minden magyar érdekében cselekszik, tisztességgel. Kiemelte: ezek a történelmi katarzisok kötöttek össze minket, formáltak nemzetté az évezredek alatt, ez a mi nagy közös családunk.

Kapu Tibor a bolygó bármely pontján élő honfitársakat köszöntve kiemelte: a világűrből nem látszanak a határok, ahogy a szívünkben sem. „Hazánk, a gyönyörű Kárpát-medence a világűrből azonban szépen látható ”– tette hozzá. A kutatóűrhajós felhívta a figyelmet arra is, hogy a Földből, a bölcsőnkből csak egy van, vigyázzunk rá.

Emlékeztetett: vannak, és kell is, hogy legyenek közéleti viták, de ezek közepette is egy nemzethez tartozunk, sokkal több köt össze minket, mint amennyi elválaszthatna. A 2026-os évre azt kívánta, hogy bánjunk egymással tisztelettel és méltósággal, tekintsünk bizalommal és reménnyel az új esztendőre.

„Egynek minden nehéz, 15 millió magyarnak semmi sem lehetetlen”

– hangsúlyozta Kapu Tibor.

