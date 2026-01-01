Műsorújság
Szilveszteri Szuperlottó: 61 új milliomosa lett az országnak

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.01.01. 08:35

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
4 találatos szelvény 61 darab volt, nyereményük egyenként 2 347 060 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 1. héten megtartott ötös lottó számsorsoláson, a Szilveszteri Szuperlottón a következő számokat húzták ki:

17 (tizenhét)

28 (huszonnyolc)

36 (harminchat)

70 (hetven)

82 (nyolcvankettő)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 61 darab, nyereményük egyenként 2 347 060 forint;

3 találatos szelvény 5352 darab, nyereményük egyenként 29 300 forint;

2 találatos szelvény 167 386 darab, nyereményük egyenként 3545 forint.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: MTI/Mónus Márton

nyereményjátékötös lottó Magyarország

