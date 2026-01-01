Orbán Viktor: Háború versus béke. Ez az idei választások tétje

Arra a kérdésre kellett választ adnunk, hogy mi az amerikai béketörekvéseket vagy a brüsszeli háborús döntést támogatjuk - mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban a miniszterelnök.

„És most '26-ban is, a magyar parlamenti választáson is azt a döntést kell meghoznunk, hogy Magyarország folytatja-e a kimaradás politikáját vagy pedig csatlakozik Brüsszelhez. Ez sorsdöntő kérdés, amire választ kell adnunk. 2026 az a háborús döntés éve lesz, igen vagy nem, kimaradunk vagy nem" – mondta Orbán Viktor a videóban. Háború 🆚 béke. Ez az idei választások tétje. Közzétette: Orbán Viktor – 2026. január 1., csütörtök Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – Fotó: Facebook