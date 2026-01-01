Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Orbán Viktor: Háború versus béke. Ez az idei választások tétje

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2026.01.01. 20:00

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Arra a kérdésre kellett választ adnunk, hogy mi az amerikai béketörekvéseket vagy a brüsszeli háborús döntést támogatjuk - mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban a miniszterelnök.

„És most ’26-ban is, a magyar parlamenti választáson is azt a döntést kell meghoznunk, hogy Magyarország folytatja-e a kimaradás politikáját vagy pedig csatlakozik Brüsszelhez. Ez sorsdöntő kérdés, amire választ kell adnunk. 2026 az a háborús döntés éve lesz, igen vagy nem, kimaradunk vagy nem” – mondta Orbán Viktor a videóban.

Háború 🆚 béke. Ez az idei választások tétje.

Közzétette: Orbán Viktor – 2026. január 1., csütörtök

 

 

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – Fotó: Facebook

orosz–ukrán háború Orbán Viktor Európai Unió Egyesült Államok

Ajánljuk még

 