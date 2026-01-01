Magyar Nemzet: Leállítaná a magyar vállalkozások támogatását a Tisza Pártot finanszírozó vörös báró

Szűk esztendők köszöntenének a hazai vállalkozásokra a Tisza esetleges hatalomra kerülésével. A Magyar Péteréket támogató és finanszírozó baloldali nagyvállalkozó Bojár Gábor egy interjúban kifejtette, hogy leállítanák a magyar vállalkozások támogatását is.

Elvenné a magyar vállalkozásoknak juttatott állami forrásokat a Tisza Pártot finanszírozó vörös báró – számolt be a Magyar Nemzet.

A lap kiemelte, hogy a Tisza Pártot támogató és finanszírozó Bojár Gábor a Forbes magazinnak adott interjúban beszélt arról, hogy

minimalizálná a vállalkozásoknak adott pénzbeli juttatásokat

és örömének adott hangot amiatt, hogy a Tisza gazdaságpolitikájában megjelennek baloldali elemek is.

A régi balliberális nagyvállalkozó az interjúban bírálta az Orbán-kormányt és beszélt arról is, milyen változásokat hozna Magyar Péterék választási győzelme. Bojár a jól ismert baloldali gazdaságpolitikai szemlélet visszatérését látja az általa remélt fordulat után.

„Például minimalizálnám a vállalkozóknak adott pénzbeli juttatásokat. Mert nem csak az a baj, hogy ezeket abszolút részrehajlóan és tisztességtelenül osztják el. Az a meggyőződésem, hogy a vállalkozókat nem pénzzel kell támogatni, hanem jó oktatással és ezen keresztül jól képzett, önállóan gondolkodni tudó kreatív munkatársakkal”– mondta.

A Magyar Nemzet rámutat, hogy ez annak fényében különösen visszatetsző, hogy

Bojár Gábor még a Kádár-rendszerben kapott jelentős mértékű állami beruházásoknak köszönhetően alapozta meg vagyonát.

Az egykori SZDSZ-hez közel álló nagyvállalkozó hosszú éveken át volt a Soros-alapítvány kuratóriumának tagja, a bukott baloldali miniszterelnököt, Gyurcsány Ferencet többször védelmébe vette, míg a jobboldali kormányzást rendszeresen támadta. A Forbes 50 leggazdagabb magyart bemutató listájának visszatérő szereplője a baloldal legutóbbi választási kudarcát követően beszállt Magyar Péter finanszírozásába.

A vörös bárótól hatmillió forintos adományban részesült a Tisza Párt 2024-ben.

Bojár korábban támogatta Márki-Zay Péter, Karácsony Gergely, a Momentum és Juhász Péter kampányát is.

A háborúval kapcsolatos nyilatkozata is illeszkedik a Magyar Péterék által is követendő brüsszeli narratívába:

„Komolyan aggódom, a háború sem zárható ki. És nem azért, mert Orbán mondja. Az orosz terjeszkedés ugyanis nem biztos, hogy leáll. Sajnos találónak éreztem a HVG egyik címlapját, amin Trump és Putyin osztozik Európán”– fogalmazott.

Kiemelt kép: Bojár Gábor, a Graphisoft elnök-vezérigazgatója a budapesti Kossuth Klubban 2016. június 21-én. MTI/ Marjai János