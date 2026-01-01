Kerítésnek rohantak az őzek a szilveszteri durrogtatás hatására a szentendrei kisállatkertben

Az állatkert munkatársai múlt éjjel a közösségi médiában tettek közé egy felhívást, amelyben azt kérték a helyiektől, hogy a létesítmény közelében ne durogtassanak.
„Szépen kérjük, hogy a kisállatkert mögötti réten és annak közelében, ha egy mód van rá, ne tűzijátékozzatok”– írták a Szentendre blogol nevű Facebook-csoportban a Szentendrei Kisállatkert és Természetvédelmi mentőközpont munkatársai.
„Az előbbi durrogtatástól az őzeink a kerítésnek rohantak”
– számoltak be szilveszter éjszakai eseményekről.
„Ezek vadállatok, nem tudjuk őket bevinni a házba. Köszönjük, ha megértitek” – magyarázták.
A kiemelt kép illusztráció. Fotó: MTI/ Kovács Attila