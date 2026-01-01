Hónapról hónapra erősödik a Fidesz, 2025 végére 13 százalékpontra növelte az előnyét

Az elmúlt év tendenciája alapján a kormányoldal a 2026-os országgyűlési választás fő esélyese, így a Fidesz magabiztosan várhatja a kampányidőszakot - írja a Magyar Nemzet .

Az utóbbi hónapok sikerei után a kormánypártok magabiztosan kezdhetik a 2026-os évet, írja a lap. A Fidesz–KDNP már 2025 tavaszán megkezdte a mozgósítást, először a Harcosok Klubja, majd nyáron a Digitális Polgári Körök (DPK) mozgalom indult el.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden 2025. december 20-án.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Öt városba látogatott el a digitális polgári körök háborúellenes országjárása. A DPK háborúellenes gyűlései az alábbi helyszíneken zajlottak:

november 15-én Győrben,

november 29-én Nyíregyházán,

december 6-án Kecskeméten,

december 13-án Mohácson,

december 20-án pedig Szegeden

találkoztak a résztvevők.

De nem csak a DPK körök szeptemberi első országos találkozója volt sikeres, hanem az október 23-i Békemenet is, ami minden idők legnagyobb ilyen jellegű demonstrációja volt.

A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án. – MTI/Czeglédi Zsolt

A mozgósítás mellett a kormány által bejelentett jóléti intézkedések is növelhetik a Fidesz–KDNP szavazótáborát. Többek között elindult az első lakás megvásárlását segítő Otthon start program. Bevezették a 14. havi nyugdíjat, aminek az első heti részletét februárban kapják kézhez a nyugdíjasok. Emellett bővül az szja-mentességben részesülő édesanyák köre is.

Ezek után nem meglepő, hogy a 2022-es választás eredményét legpontosabban előre jelző Magyar Társadalomkutató friss felmérése szerint magabiztos előnnyel vezet a Fidesz–KDNP a Tisza Párt előtt.

A kormánypártok hónapról hónapra erősödnek, és 2025 végére 13 százalékpontra növelték előnyüket, így kedvező pozícióból kezdhetik a 2026-os évet.

A Tisza Párt (38 százalék) támogatottsága 2025 végére növekedési korlátba ütközött, miközben a Fidesz–KDNP (51 százalék) hónapról hónapra erősödni tudott.

Egy most vasárnap tartott választáson hárompárti parlament alakulna: a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett kizárólag a Mi Hazánk Mozgalom (5 százalék) lépné át az ötszázalékos parlamenti küszöböt.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – Fotó: Facebook