Hónapról hónapra erősödik a Fidesz, 2025 végére 13 százalékpontra növelte az előnyét

Az utóbbi hónapok sikerei után a kormánypártok magabiztosan kezdhetik a 2026-os évet, írja a lap. A Fidesz–KDNP már 2025 tavaszán megkezdte a mozgósítást, először a Harcosok Klubja, majd nyáron a Digitális Polgári Körök (DPK) mozgalom indult el.
Öt városba látogatott el a digitális polgári körök háborúellenes országjárása. A DPK háborúellenes gyűlései az alábbi helyszíneken zajlottak:
- november 15-én Győrben,
- november 29-én Nyíregyházán,
- december 6-án Kecskeméten,
- december 13-án Mohácson,
- december 20-án pedig Szegeden
találkoztak a résztvevők.
De nem csak a DPK körök szeptemberi első országos találkozója volt sikeres, hanem az október 23-i Békemenet is, ami minden idők legnagyobb ilyen jellegű demonstrációja volt.
A mozgósítás mellett a kormány által bejelentett jóléti intézkedések is növelhetik a Fidesz–KDNP szavazótáborát. Többek között elindult az első lakás megvásárlását segítő Otthon start program. Bevezették a 14. havi nyugdíjat, aminek az első heti részletét februárban kapják kézhez a nyugdíjasok. Emellett bővül az szja-mentességben részesülő édesanyák köre is.
Ezek után nem meglepő, hogy a 2022-es választás eredményét legpontosabban előre jelző Magyar Társadalomkutató friss felmérése szerint magabiztos előnnyel vezet a Fidesz–KDNP a Tisza Párt előtt.
A kormánypártok hónapról hónapra erősödnek, és 2025 végére 13 százalékpontra növelték előnyüket, így kedvező pozícióból kezdhetik a 2026-os évet.
A Tisza Párt (38 százalék) támogatottsága 2025 végére növekedési korlátba ütközött, miközben a Fidesz–KDNP (51 százalék) hónapról hónapra erősödni tudott.
Egy most vasárnap tartott választáson hárompárti parlament alakulna: a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett kizárólag a Mi Hazánk Mozgalom (5 százalék) lépné át az ötszázalékos parlamenti küszöböt.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – Fotó: Facebook