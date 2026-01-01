Elhagyhatták az utasok a Dunán megfeneklett szállodahajót Gönyűnél

A Nickovision nevű hajó december 31-én, hajnali 1 óra körül feneklett meg a Dunán Gönyűnél az extrém alacsony vízállás miatt. A hajón közel 210 utas tartózkodott, akik Pozsonyban szilvesztereztek volna.

A hajó egyszerűen felfutott egy sóderágyra, léket nem kapott, senki nem volt veszélyben. Viszont sem letolatni nem tudott róla, se pedig mentőhajók levontatni onnan, ugyanakkor kis csónakokkal veszélyes lett volna leszállítani az utasokat a személyes holmijaikkal együtt. Az elakadásjelzőt kitevő szállodahajó mellett ugyanakkor teherhajók el tudtak haladni.

A csoport így aztán a hajón szilveszterezett, majd január elsején délután a Viva Two tudott segíteni a Nickovision utasain. A Viva Two a saját utasai mellé fel tudta venni, és egy rövid manőver után partra tette őket Gönyűnél, a Mosoni-Duna zsilipe előtt lévő kikötőben.

Az utasok előbb csataláncba állva kirakták a partra a bőröndjeiket, majd felszálltak a rájuk várakozó 12 buszra és elutazhattak Pozsonyba.

A 135 méter hosszú Nickovision ugyanakkor az alacsony vízállás miatt változatlanul a Duna közepén vesztegel csütörtök este is, de már utas nélkül.

Kiemelt kép: Elhagyják az utasok a Dunán megfeneklett szállodahajót Gönyűnél – Fotó: MTI/Spiller István