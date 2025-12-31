Szilveszteri rohamóra! Mutatjuk, mikor csuknak be a boltok az év utolsó napján

December 31-én, az év utolsó napján a legtöbb bolt a megszokottnál korábban zár, ezért az utolsó bevásárlást érdemes időben elintézni. Az Index gyűjtése szerint a nagy áruházláncok többsége 14 és 18 óra között fejezi be a napi nyitvatartást, de jelentős eltérések vannak az egyes üzletek között.

A leghosszabb ideig ma a Tesco üzletei tartanak nyitva, amelyek 18 óráig fogadják a vásárlókat.

A Lidl, az ALDI és az Auchan egységesen jellemzően 16 órakor zár, míg a Penny boltjai országszerte 14 óráig vannak nyitva. A SPAR és a City Spar üzletek többsége szintén 14 órakor zár, az Interspar hipermarketek pedig 16 óráig működnek. A CBA üzleteknél a zárás ideje üzletenként eltérhet, általában 14 vagy 16 óra a jellemző.

Január 1-jén, újév napján munkaszüneti nap van, így a törvény szerint a kereskedelmi egységek döntő többsége zárva tart.

Kivételt csak néhány üzlettípus jelent, például a benzinkutakon működő shopok, a non-stop üzletek, valamint azok a kisboltok, ahol a tulajdonos személyesen dolgozik.

Az év eleje négynapos hosszú hétvégével indul: január 2-án a legtöbb üzlet szombati nyitvatartás szerint nyit ki, január 3-4-én pedig a megszokott hétvégi rend lesz érvényben.

Hétfőtől, január 5-től visszatér a normál hétköznapi nyitvatartás.

Fontos megjegyezni, hogy egyes üzletek pontos nyitvatartása eltérhet a központi iránymutatástól, ezért indulás előtt érdemes az adott bolt hivatalos felületein tájékozódni.