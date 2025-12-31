Szilveszter éjszakáján az ország egyre nagyobb területén várható havazás

Szerda estétől egyre nagyobb területen várható havazás, így fehéren búcsúzik az óév az ország legnagyobb részén – derül ki a HungaroMet Zrt. szerda délutáni videójából.

Az előrejelzés szerint szerdán az éjszakai órákban északnyugatról délkelet felé haladva egyre több helyen várható kisebb havazás, a hóréteg vastagsága általában 2 centiméter alatt marad, de a Dunántúli-középhegység magasabb pontjain és a Dunakanyarban akár 2-5 centi is lehet a hóréteg vastagsága. A délnyugati tájakon azonban csapadékmentes idő ígérkezik.

A hőmérsékleti minimum általában mínusz 6 és 0 Celsius-fok között alakul szilveszter napján, késő este, de az éjszaka második felétől enyhülés kezdődik. Az északi völgyekben azonban mínusz 6 fok alá, akár mínusz 9, mínusz 10 fokig is hűlhet a levegő, miközben a csapadékzóna egyre inkább kelet-délkelet felé tolódik.

A szél eleinte nyugatias, majd egyre inkább délnyugatias irányú lesz, és nagy területen élénk, csütörtökön napközben pedig helyenként erős lökések kísérik a légmozgást. A felhőzet fokozatosan szakadozik, legkésőbb a keleti, északkeleti tájakon, de a keleti határvidéken a déli órákig még előfordulhat kisebb havazás.

Csütörtökön, újév napján a hőmérsékleti maximum általában 0 és plusz 6 fok között alakul, azonban a délnyugati határvidéken ennél egy-két fokkal enyhébb, míg az északkeleti tájakon akár fagypont környékén vagy picivel az alatt is alakulhat a maximumérték.

