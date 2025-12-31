Műsorújság
Országszerte havazással és fagyással indul az új év

2025.12.31. 08:19

Eleinte alapvetően napos időre van kilátás, majd napközben északnyugat felől megnövekszik, estére meg is vastagszik a felhőzet. Északkeleten ugyanakkor egész nap sok lehet a felhő – írja a HungaroMet.
Késő délután előbb északnyugaton, majd estétől másutt is elszórt jelleggel számíthatunk hószállingózásra, kisebb havazásra, melyből különösen az Észak-Dunántúlon, majd a középső országrészben vékony, néhány cm-es hólepel is kialakulhat.

A nyugati, északnyugati szelet élénk, gyakran erős, elsősorban a Dunántúli középhegységben viharos lökések kísérhetik.

Kép forrása: met.hu
Estére Sopron, illetve a Fertő-tó térségét leszámítva csillapodik a légmozgás. A csúcshőmérséklet többnyire fagypont közelében alakul. Késő este -7 és +1 fok közötti értékekre lehet számítani.

Északnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, az éjféli órákra keleten is befelhősödik az ég, majd általában erősen felhős vagy borult időre lehet számítani. Elszórtan – kiemelten az Észak-Dunántúlon és a középső országrészben.

Kép forrása: met.hu

Majd az éjszaka második felében keleten, délkeleten – lehet számítani

hószállingózásra, kisebb havazásra, melyből legfeljebb vékony, néhány cm-es hólepel is összejöhet.

A nyugatias irányú szelet néhol élénk, Sopron, illetve a Fertő-tó térségében erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és +1 fok között valószínű, de az eleinte derült, szélvédett északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: MTI/Purger Tamás

