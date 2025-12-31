Országszerte havazással és fagyással indul az új év

Estére Sopron, illetve a Fertő-tó térségét leszámítva csillapodik a légmozgás. A csúcshőmérséklet többnyire fagypont közelében alakul. Késő este -7 és +1 fok közötti értékekre lehet számítani.

Északnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, az éjféli órákra keleten is befelhősödik az ég, majd általában erősen felhős vagy borult időre lehet számítani. Elszórtan – kiemelten az Észak-Dunántúlon és a középső országrészben.

Kép forrása: met.hu

Majd az éjszaka második felében keleten, délkeleten – lehet számítani

hószállingózásra, kisebb havazásra, melyből legfeljebb vékony, néhány cm-es hólepel is összejöhet.

A nyugatias irányú szelet néhol élénk, Sopron, illetve a Fertő-tó térségében erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és +1 fok között valószínű, de az eleinte derült, szélvédett északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet.