Orbán Viktor: ‘26-ban arra kérek mandátumot az emberektől, hogy kívül tartsam Magyarországot az európai háborús szövetségből

2026-os országgyűlési választáson Orbán Viktor miniszterelnök arra kér mandátumot, hogy Magyarország kimaradjon az európai háborúból - erről a kormányfő szerdán, az M1 aktuális csatornának adott évzáró interjúban beszélt.

Évzáró interjú Orbán Viktor miniszterelnökkel

„26-ban én arra kérek mandátumot az emberektől az előttünk álló választáson, arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból. Erre kérek fölhatalmazást tőlük. Azt szeretném tőlük kérni, hogy abban erősítsenek meg, arra hatalmazzanak fel, hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből” – fogalmazott.

„Világos az a 3-4 érték, amin áll egy ország politikája. Magyarország ebből a szempontból egy kivételesen stabil európai ország. Van egy munkaalapú gazdasági rendszerünk, ami eltér egyébként a brüsszeli hadigazdaság rendszerétől és van egy családokra épülő társadalmi rendszerünk. Ez is eltér attól, amit Brüsszelben tapasztalunk. Ez a két pillér, amin áll a magyar élet. Ezeket nem lehet feladni. …Ezek azok a stabilitást adó pillérek, amin nyugszik ma a magyar társadalom ennek a tizegynéhány millió embernek az élete, még a határon túli magyarokat is ide sorolhatjuk. Ebből nem szabad engedni. És itt nincsen migráció, itt nincsen gender, itt nincsen brüsszeli alávetettség, itt szuverenitás van, családbarát politika van, érdemalapú gazdaságpolitika van, teljesítményre épülő gazdaságpolitika van, a családok tisztelete van”

– jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint a Fidesznek és a Kereszténydemokrata Néppártnak egy egységes vezetése van. Ez a legnagyobb versenyelőnye van Magyarországnak.

„Ha ma megnézi, hogy Magyarország miért tud meghozni olyan döntéseket, amelyekkel megragad lehetőségeket, vagy komoly veszélyeket elhárít, akkor erre az a válasz, hogy azért, mert minden európai országhoz képest cselekvőképesebb, akcióképesebb kormánya van. Ez a lényeg”

– mondta a kormányfő az M1-nek adott interjúban.

„ Ezért sokkal jobban kell hagyatkoznunk az egyeztetésekre, a közös döntésekre és a közös döntések közös végrehajtására. Ennyi a lecke”– tette hozzá.

Arra figyelmeztetett: a politika a leginkább megújulást követelő szakma a világon mindenhol, aki itt nem tanul, nem alkalmazkodik, nem figyel, nincs tapasztalata, az nagyon könnyen téved.

Arra a felvetésre, hogy a Fidesz „nehezen mozdul, mint az anyahajó”, és lehet, hogy inkább egy drón kellene, a kormányfő úgy reagált: ezt nem tudják, „a piacon a drónok jól futnak”, ő azonban nem szereti az ilyen kockázatos kalandokat.

„ Én azt szeretem, hogyha világos az a három-négy érték, amin áll egy ország politikája”

– fejtette ki, hangsúlyozva, hogy Magyarország ebből a szempontból egy kivételesen stabil európai ország: van egy munkaalapú gazdasági rendszerünk, ami eltér a brüsszeli hadigazdaság rendszerétől, és van egy családokra épülő társadalmi rendszerünk, ami szintén eltér attól, ami Brüsszelben tapasztalható.

Értékelése szerint ezen a két pilléren „áll a magyar élet”, ezeket nem lehet föladni, „ezeket nem váltják ki drónok”. Mint mondta, itt nincsen migráció, gender, brüsszeli alávetettség, itt szuverenitás, családbarát politika, érdemalapú és teljesítményre épülő gazdaságpolitika, a családok tisztelete van hangsúlyozta, jelezve, hogy ezeket a politikai tételeket „semmilyen dróntámadás esetén sem szabad elmozdítani”.

Arra a kérdésre, hogy mennyire önreflexív a Fidesz a vezetése, illetve hogyan lehete kezelni a pártban megjelenő haszonelvű és érdekközpontú „társutasokat”, Orbán Viktor azt válaszolta: remélik, hogy akik elmennek a pártból, azok a rossz tulajdonságokat is magukkal viszik. Hozzátette: az a jó, hogyha az alkotni akaró karakterek vannak többségben és a potyautasok vannak kevesebben. Megjegyezte: olyan buszt még nem látott, „ahol egy-két bliccelő ne lenne”, de az a fontos, hogy azok ne jussanak a kormány közelébe.

Kiemelte azt is: az önreflexió karakterkérdés, nem politikai, ideológiai, párt, vagy kormányzati kérdés. Szerinte ebből a szempontból a magyar kormány jól áll, a kabinetet önreflexív emberek alkotják, mindenki elfogadja azt, hogy az „eklézsiát folyamatosan meg kell reformálni”, mindig van valami, amit lehet jobban csinálni.

Arra a felvetésre, hogy Magyar Péter megjelenése és berobbanása a politikai életbe okozott némi meglepetést, bénultságot a Fideszben, Orbán Viktor azt mondta: bénultságot nem tapasztalt. Hangsúlyozta: egy kormányzó pártnak dolgoznia kell, az ellenzéki pártokkal folytatott párbajok, csörték másodlagosak, és kárára lenne az országnak, ha a kormánytól azt várnák, hogy kormányzás helyett kampányoljon.

„Mindennek megvan a maga ideje, a kampánynak is, meg a kormányzásnak is. Egy kormányzó párt nem igazíthatja a lépéseit aszerint, hogy éppen mi történik az ellenzéki oldalon”

– szögezte le a miniszterelnök.

Kiemelt kép: .A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a kormány és a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal közötti, jövõ évi bérmegállapodás aláírásán a Karmelita kolostorban 2025. december 4-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)