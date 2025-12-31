Hivatalos, módosítják a magyar–osztrák határról szóló megállapodást

Jóváhagyta a magyar kormány a magyar–osztrák határátkelőkről szóló megállapodás módosítását és kiegészítését. A változtatás értelmében korszerűsítik a közúti és vízi határforgalom ellenőrzésében folytatott együttműködést, illetve pontosítják a határátkelők listáját.

A Magyar Közlönyben december 30-án megjelent kormányhatározat szerint a kormány felhatalmazza Pintér Sándor belügyminisztert – vagy az általa kijelölt személyt – a Módosító megállapodás szövegének véglegesítésére, míg Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági minisztert arra utasították, hogy a szükséges meghatalmazási okiratot adja ki a véglegesítéshez.

A kormány egyúttal elfogadja a megállapodás véglegesítéséről szóló törvényjavaslatot – amelynek előadójának a belügyminisztert jelöli – , valamint elrendeli annak benyújtását az Országgyűlésben a végleges megállapítást követően. Az Orbán Viktor miniszterelnök által ellenjegyzet határozat célja, hogy pontosítsák a határátkelőhelyek listáját és a határátlépési pontok működését, valamint szabályozzák a közös ellenőrzési eljárásokat.

A magyar–osztrák határmegállapodás módosításának szükségességével kapcsolatban az Index hozzáteszi, a tervezet célja, hogy korszerűsítsék a kétoldalú jogi kereteket arra az esetre, ha az osztrák–magyar határon a schengeni egyezményben foglaltak szerint vissza kell állítani az ideiglenes határellenőrzést.

A módosítás tehát cselekvési forgatókönyvet biztosít arra az esetre, ha egy váratlan, külső esemény hatására a határellenőrzés ideiglenes visszaállítása szükségessé válik.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Beliczay László)