Economist: Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP nyerheti a 2026-os országgyűlési választást

Az Economist folyamatban lévő szavazása szerint a válaszadók többsége a Fidesz–KDNP újabb győzelmére számít 2026-ban – írja a Magyar Nemzet.

A brit gazdasági szaklap online szavazásán – amelyet a Magyar Nemzet is megosztott – arra keresi a választ, hogy megszerezheti-e a Fidesz-KDNP pártszövetség a legtöbb mandátumot a 2026-os országgyűlési választásokon, ezzel kapcsolatban pedig több lehetőség – többséget szereznek a kormánypártok, a legnagyobb pártszövetség maradnak, nem szerzik meg a többséget, elhalasztják októberig a választásokat – közül is lehet választani a portál szavazói felületén.

A jelenlegi várakozások szerint a választás időpontját 2026. áprilisára tűzheti ki Sulyok Tamás köztársasági elnök, az Economist válaszadói mindent egybevetve úgy számolnak, hogy ez nem is lesz másképp, mindössze 5 százalék gondolja úgy, hogy elnapolják a voksolást. A szavazás állását az aktivitás fülre kattintva valós időben is lehet követni ezek közül a legfrissebb, 2025. december 31-én reggel 6 óra után közzétett előrejelzés

65 százalékra teszi a valószínűségét annak, hogy biztosan megszerzi a többséget a Fidesz-KDNP a tavaszi országgyűlési választásokon.

Egy másik előrejelzés szerint 50 százalék a valószínűsége annak – 22 százalékra becsüli a többséget, 28 százalékra a legnagyobb pártszövetségről szóló előrejelzést –, hogy a Fidesz-KDNP marad a legnagyobb pártszövetség az Országgyűlésben. Az Orbán Viktor vezette pártszövetség 2010 óta megszakítás nélkül irányítja az országot, az elmúlt ciklusokban vagy kétharmados felhatalmazással, vagy stabil parlamenti többséggel – írja a Magyar Nemzet. A Fidesz és a KDNP korábban is közös listán indult, és ez a konstrukció hosszú ideje biztosította számukra az Országgyűlésben a meghatározó szerepet – tette hozzá a portál.

Ugyanakkor az Economist is említést tesz a Magyar Péter vezette Tisza Párt megjelenéséről, amelynek támogatottsága az idén tetőzött, sőt, decemberre apadásnak indult. Az idei év utolsó hónapjának legelején publikálta pártpreferenciára és kormányfői alkalmasságra vonatkozó közvélemény-kutatási adatait a Real-PR 93 és a Nézőpont Intézet, amelyek egyértelműen Magyar Péterék támogatottságának csökkenését mutatták. A Real-PR 93 szerint

a Fidesz–KDNP megőrizte vezető helyét (49 százalék) a pártok versenyében, míg Magyar Péter pártja elveszítette lendületét, a júliusi 42 százalékról decemberre 38 százalékra olvadt.

Hasonló eredményre jutott a Nézőpont Intézet is, amely szerint még a Szőlő utcai büntetőeljárás kapcsán mesterségesen indított álhírbotrány sem volt képes érdemben növelni Magyar Péter pártjának népszerűségét, a december 17-én publikált felmérés szerint ugyanis egy

a Fidesz 46 százalékos listás eredménnyel nyerne a 39 százalékos Tisza Párt előtt.

Figyelemreméltó, hogy a liberális-baloldali kötődésű Publicus Intézet is azt mérte decemberben, hogy a magyarok többsége nem hisz a kormányváltásban. Az Intézet számai szerint a teljes népesség 42 százaléka a Fidesz győzelmére számít, miközben a Tisza Pártra csupán 35 százalékuk fogadna.

A Nézőpont Intézet kormányfői alkalmasságra vonatkozó felmérése szerint

a magyar emberek 47 százaléka nem váltana miniszterelnökö és elégedett Orbán Viktorral.

Ezzel szemben csupán 32 százalékuk adná meg a bizalmat a Tisza-vezérnek a 2026-os választásokon. Két nappal ezelőtt a Magyar Társadalomkutató is közölte a legnépszerűbb miniszterelnök-jelöltekről szóló kutatásának eredményeit, amelyből az derült ki, hogy Orbán Viktor a legnépszerűbb politikus, miközben Magyar Pétert többen tartják ellenszenvesnek, mint szimpatikusnak.

A Magyar Társadalomkutató szerint Orbán Viktort 44 százalék szimpatikusnak, míg Magyar Pétert 47 százalék ellenszenvesnek tartja.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)