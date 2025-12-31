Dobrev Klára szerint 2026 fordulópont lesz

Dobrev Klára. a Demokratikus Koalíció elnöke újévi beszédet mondott, amelyben kijelentette: 2026 fordulópont lesz, de a valódi változáshoz a baloldal is kelleni fog.

Dobrev Klára az év utolsó napján elmondta újévi beszédét, melyben leszögezte: 2026 fordulópont lesz. „Ha mindenki teszi a dolgát, akkor az Orbán-rendszer utolsó tavasza következik, ha pedig elég erős lesz a baloldal, akkor véget vetünk az egypárti kétharmad világának is.” Mint mondta: élhető, igazságos, európai és demokratikusan kormányzott ország lehet a hazánk mindössze pár hónapon belül.

A DK elnöke úgy látja, nehéz éven vagyunk túl, és az új év sem lesz könnyű.

„Magyarország ma már nyomokban sem emlékeztet arra az Európa felé igyekvő fiatal demokráciára, amely 2010 előtt volt. Bármit megtehetnek velünk, és mindig mi húzzuk a rövidebbet, nincs következmény. A korlátlan hatalom mindig így működik, mert aki mindent megtehet, az meg is fog tenni mindent” – fogalmazott.

Dobrev Klára elmondta: „ahogy le lehetett buktatni egy gyermekeket bántalmazó fideszes pedofilhálózatot, ahogy börtönbe lehet juttatni egy éveken át politikai védelem alatt állt pedofilt és bűntársait, úgy le lehet váltani ezt a kormányt és az egypárti kétharmad világát is.” Véleménye szerint a Szőlő utcai nyomozás végül meghozta a gyümölcsét, „ahonnan bilincsben vittek el mindenkit.” A DK elnöke a devizahitelekért és a babaváró hitel károsultjaiért folytatott küzdelméről is beszélt: „az OTP végül elállt egy törvénytelen követelésétől, és ma már van egy 600 milliós alap a bajba jutott babavárósoknak.”

A DK elnöke leszögezte: nem fogja eltitkolni, hogy baloldali, és soha nem szavazott a Fideszre.

„Én büszke vagyok rá, hogy soha nem voltam fideszes. Mindig ellenezni fogom azt is, hogy olyan emberek is szavazzanak a magyar országgyűlési választáson, akik soha nem éltek itt, és nem viselik a döntésük következményét. És nem, nem én árulom el ezzel a magyarságot, hanem a jobboldal árulja el a magyar adófizetőket, akik a következményeket viselik”– fogalmazott Dobrev Klára.

A DK elnöke azt tanácsolta mindenkinek, hogy ne hagyják magukat lebeszélni az álmaikról, ne adják fel a céljaikat, őszinte reménnyel tekintsenek az újévre. „Mi, baloldaliak is ezt fogjuk tenni. Boldog új évet, Magyarország!” – zárta beszédét.

Kiemelt kép: Dobrev Klára DK-elnök (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)