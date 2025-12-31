A miniszter emlékeztetett, január 1-től teljes jövedelmük után adómentességet kapnak a 30 év alatti édesanyák

„Jó hír a gyermekes családoknak, hogy január 1-jétől újabb nagy családi adócsökkentések lépnek életbe, vagyis újabb 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény és adómentességet kapnak a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák” – jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter a a Facebookra szerdán feltöltött videónyilatkozatában.

„Ez utóbbi egy átlagkereset esetében havonta 109 ezer forinttal több jövedelmet jelent, illetve teljes jövedelmük után adómentességet kapnak a 30 év alatti anyák is” – közölte Hankó Balázs. „Ezekkel a lépésekkel a kormány folytatja azt a családbarát adópolitikát, amelyet több mint 15 éve építenek” – tette hozzá.

Emlékeztetett arra, hogy bevezették és folyamatosan bővítik a családi adórendszert. „Adómentessé tettük a négy vagy többgyermekes édesanyákat. Júliustól pedig 50 százalékkal emeltük a családi adókedvezményt. Adómentessé tettük a CSED-et, a GYED-et és az örökbefogadói díjat is. Októbertől pedig adómentességet adtunk a háromgyermekes édesanyáknak” – sorolta.

„A nemzeti kormány az adócsökkentés politikáját választotta. A dolgozó szülőknek kevesebb teher, több pénz a családoknál”

– fűzte hozzá a miniszter.

Hankó Balázs szerint a baloldal ezzel szemben mindig az adóemelés politikáját képviselte, és most is erre készülnek. A politikus szerint a Tisza Párt megszorító csomagja súlyos adóemeléseket jelentene a gyermekes családoknak. Szétvernék a családi adórendszert, visszavágnák a kedvezményeket, és magasabb adókkal sújtanák a dolgozó szülőket – vélekedett.

A politikus szerint azért, hogy „a beszedett pénzt Brüsszelen keresztül a háborúra küldjék”.

„A nemzeti konzultációban a magyar emberek ezekre a brüsszeli baloldali adóemelésekre egyértelműen nemet mondtak, és kiálltak a kormány családi adócsökkentése mellett. Köszönöm nekik. És biztosak lehettek abban, hogy amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, megvédjük a családi adócsökkentést. Kívánok békés, boldog új esztendőt minden magyar családnak!” – fogalmazott videónyilatkozatában Hankó Balázs.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)